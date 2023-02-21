3,6 млрд рублей направят на замену лифтов в Нижегородской области в ближайшие три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 февраля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесенные губернатором Нижегородской области.

3,6 млрд рублей на ближайшие три года будет заложено в областном бюджете на замену лифтов в многоквартирных домах в Нижегородской области: в 2023 году на замену лифтов выделятся более 1 млрд рублей, на 2024 год – 1 млрд рублей, на 2025 год – 1,5 млрд рублей.

Увеличен бюджет дорожного фонда на 2,3 млрд рублей, дополнительно 1,5 млрд рублей направлены на обеспечение лекарствами региональных льготников, 61 млн рублей – на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Нижнему Новгороду принято решение предоставить субсидию в сумме 1 млрд рублей на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, а также более 580 млн рублей - на поддержку программ формирования современной городской среды для благоустройства общественных пространств. Кроме того, городу выделят 500 млн рублей на комплексное развитие Нижегородской агломерации. Речь идет о редевелопменте исторических территорий, включающем инженерную подготовку Почаинского оврага и создание парковой зоны.

На создание быстровозводимых некапитальных объектов для отдыха и оздоровления детей направлено 300 млн рублей. Государственной жилищной инспекции Нижегородской области выделено 170 млн рублей на проведение технического обследования многоквартирных домов. Большинство муниципалитетов получат средства на приобретение мусорных контейнеров или бункеров, на эти цели направлено 100 млн рублей.

«Поправки в бюджет предусматривают увеличение финансирования таких важных направлений как обеспечение льготников лекарствами, расширение возможностей детского отдыха, дополнительные вложения в благоустройство, обновление дорог в регионе и многое другое. Кроме этого, начинаем новые проекты развития. Закладываем крупные средства на проект по замене лифтов. Планируется заменить около 2400 лифтов – очень серьёзный объём. Важно, что этот проект мы синхронизировали с обновлением подъездов. Это позволит улучшить условия проживания десятков тысяч людей. Благодарю депутатов за поддержку и участие в подготовке решений", - отметил Глеб Никитин.

«Сегодня мы внесли первые корректировки в областной бюджет в этом году. В Нижегородской области продолжается планомерная системная работа по развитию региона. Крупные проекты продолжают реализовываться в Нижнем Новгороде - формирование современной городской среды, развитие исторической территории Почаинского оврага, продолжение реконструкции Нижегородской станции аэрации. Начинается новый крупнейший проект по замене лифтов на территории всего региона», - сказал председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

«Важно, что мы увеличиваем финансирование лекарственного обеспечения региональных льготников, сразу полтора миллиарда рублей дополнительно направляем на эти цели. Вместе с региональным правительством мы внимательно следим за тем, чтобы наши граждане, нуждающиеся в медикаментах, были обеспечены ими в полном объеме. Кроме этого, мы выделяем средства на проекты, направленные на повышение качества жизни всех нижегородцев. Отдельно отмечу масштабный проект по замене лифтов со сроком службы 25 и более лет за три года», - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания, руководитель фракции Партии «Единая Россия» Ольга Щетинина.