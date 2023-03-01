Автобус, фура и легковушка столкнулись на трассе под Нижним Новгородом: пострадали пять человек

Стали известны подробности ночного ДТП с автобусом в Лысковском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области 1 марта. Минувшей ночью в Лысковском районе столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковушка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около четырех часов утра на 487 километре трассы М-7. Легковушка «Ниссан» стала обгонять автобус, но столкнулась с встречной фурой «Скания», которая в свою очередь врезалась в автобус. Пассажирский транспорт после столкновения улетел в кювет лобовой частью.

На момент аварии в автобусе находилось 48 пассажиров. В общей сложности пострадали пять человек: двое из автобуса, еще двое – из иномарки, а также водитель фуры. Как рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, все они были доставлены в Лысковскую ЦРБ. По данным на 7 утра, трое были госпитализированы, четвертый проходил осмотр.

Напомним, неделю назад в Нижегородской области также произошла серьезная авария с участием общественного транспорта. 22 февраля в городе Павлово столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и «ГАЗель». Среди пострадавших оказались шесть пассажиров и сам водитель грузовика.