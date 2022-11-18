Пробки в 10 баллов сковали Нижний Новгород вечером 18 ноября

Пробки фиксируются по всему городу. Фото: Яндекс.Пробки

10-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 19 ноября. По данным сервиса Яндекс. Пробки, на территории города насчитывается, по меньшей мере, пять ДТП, из-за которых движение по ряду улиц парализовано.

Стоит в пробках почти весь центр города — Зеленский съезд, Нижневолжская набережная, улицы Ильинская, Сергиевская, Гоголя, Максима Горького, Белинского, Академика Блохиной, Звездинка, Малая Покровская, Маслякова, Ванеева и другие.

Нельзя проехать без задержек по проспекту Гагарина — довольно большой участок от улицы Сурикова до завода Термаль помечен на карте бордовым цветом. Эту пробку не объехать, улицы 40 лет Октября, Горная и Анкудиновское шоссе тоже стоят.

Стоят все городские переправы в направлении верхней части, а также съезды к ним.

В нижней части много времени водители потеряют в пробках нап Сапмаркандской, Керченской, Мурашкинской, Сергея Акимова, Циолковского, Федосеенко, Торфяной, Ярошенко, Чаадаева, Коминтерна, Московском и Сормовскоми шоссе, проспекте Героев, Бурнаковском проезде, проспекте Ленина, Новикова-Прибоя, Краснодонцев, Красноуральской, проспекте Молодежном, Южном шоссе.

Относительно свободно в городе в направлении станции Дубравной — улицы КИМа, Землячки и Ясная отмечены на карте зеленым цветом.

Отметим, что на дорожную обстановку влияют и погодные условия. По данным регионального ГУ МЧС с 18 по 19 ноября в областном центре и по югу области ожидаются неблагоприятные явления - сильный снег, метель, снежные заносы, накат и гололедица.

В таких условиях увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий.

Так, за минувшие сутки было только с фурами по области было зарегистрировано четыре ДТП. Одна такая авария произошла на трассе М-7 утром 18 ноября, из-за чего две полосы оказались перекрыты.