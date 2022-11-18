Тепло, вода и трубы

За бесперебойной работой инженерных коммуникаций Арзамасского приборостроительного завода круглосуточно следят специалисты теплосантехнического участка отдела главного энергетика (ТСТУ ОГЭ). Если вдруг случается прорыв, авария, засор или другая неисправность, на место незамедлительно прибывает бригада аварийно-восстановительных работ.

Под началом опытного сменного мастера Александра Гущина трудятся пять человек: монтажники сантехнических систем и оборудования Евгений Барабанкин и Сергей Обломов, электрогазосварщик Александр Касатов и слесари аварийно-восстановительных работ Николай Никулин и Дмитрий Рохмистров. Под их присмотром производство обеспечивается водой, теплом, сжатым воздухом, в рабочем состоянии поддерживается система канализации.

– Мы обслуживаем инженерные коммуникации завода, – рассказывает Александр Павлович. – Наша задача – мгновенно отреагировать на заявку, найти причину и устранить неисправность. Задержка во времени чревата большими материальными потерями. Представьте, если прорвет трубу, с какой скоростью будет литься вода и какой ущерб зданию и оборудованию будет нанесен.

Самые частые заявки от заводчан – регулирование теплового режима, неисправности сантехнического оборудования, канализационные засоры. Выполняет бригада и работы по подведению коммуникаций к новому оборудованию.

– Работники имеют высокие разряды по своим специальностям. Ребята ответственные, – отмечает Владимир Зуев, начальник ТСТУ ОГЭ. – Они хорошо знают коммуникации АПЗ и прекрасно ориентируются в корпусах предприятия.

– Работаем качественно. Если делаем, то на совесть, – подытожил Дмитрий Рохмистров.

Екатерина Ядрова

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