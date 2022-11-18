Ближе к потребителям

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина запущен новый сайт гражданской продукции. Перейти на него можно по ссылке на официальном сайте предприятия.

Сайт предназначен в первую очередь для облегчения взаимодействия с дилерами по продаже продукции, сервисными центрами по гарантийному и негарантийному обслуживанию, физическими лицами – потребителями гражданской продукции АО «АПЗ» в целях улучшения качества их обслуживания и повышения рейтинга среди конкурентов.

– Мир сегодня активно движется к электронной торговле, цифровизации в этой сфере, – отмечает Кирилл Покотило, советник генерального директора по развитию гражданской продукции. – Идея создания подобного сайта была давно, и мы ее успешно реализовали. Будем постепенно уходить от бумажных заявок, писем, звонков. Это не только упростит работу с клиентами, но и поможет избежать ошибок по причине человеческого фактора.

Новый интернет-ресурс включает несколько разделов. В разделе «Продукция» представлен онлайн-каталог изделий гражданского назначения, выпускаемых на АПЗ. В нем содержится полная информация о приборах: область применения, технические параметры, сроки поверки, паспорт, сертификаты и другая документация. Здесь же можно сделать онлайн-заказ.

В разделе «Сервис» две вкладки – для физических и юридических лиц. Далее путем удобной навигации можно перейти в нужный модуль: ремонт и поверка изделий, оформление дубликатов паспортов, замена прибора в период действия гарантийного срока эксплуатации и другие. Чтобы сформировать заявку, необходимо заполнить поля, после чего она попадает на почту к сотруднику сервисной службы, и тот начинает с ней работать.

В разделе «Вопрос-ответ» собраны ответы на часто задаваемые вопросы: какой межповерочный интервал у изделия и как определить дату его первичной поверки, куда можно обратиться по вопросам обслуживания прибора, как оформить заявку на ремонт и поверку изделий, как приобрести запасные части. Есть также форма и для написания своего вопроса.

– Пока новый раздел «Сервис» работает в тестовом режиме, происходит окончательная доработка его функционала, – говорит руководитель службы сервиса Олег Мочалов. – И сразу отмечу, что серьезных замечаний и нареканий нет. Нам уже поступают заявки от конечных потребителей, оформленные через сайт. Также идет активный диалог с нашими клиентами в разделе «Вопрос-ответ». Со временем все в полной мере оценят удобство общения через приложения сайта и такой способ коммуникации станет приоритетным.

Ирина Балагурова