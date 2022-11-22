Таксопарки и логистические партнеры Нижегородской и Пензенской областей вместе с Яндексом скорректировали тарифы

Ключевые таксопарки и логистические партнеры в Нижегородской и Пензенской областях обсудили с Яндексом вопрос корректировки тарифов. Изменения позволят улучшить экономику поездок. Это необходимо в условиях роста расходов на обслуживание автомобиля.

Корректировать тарифы будут постепенно, чтобы спрос на поездки и заказы не упал. Плавные изменения внедряются, чтобы не сокращался заработок водителей.

Ранее базовая стоимость поездки в Нижнем Новгороде (3 км и 9 минут в пути) составляла 96 рублей в тарифе «Эконом». Теперь аналогичный маршрут будет стоить 102,5 рубля. Такие же изменения произойдут в Дзержинске. Там базовая стоимость поездки (3 км и 7 минут в пути) могла составить 71,5 рубля при заказе машины «Эконом». Теперь поездка будет стоить 75,8 рубля.

Изменение цен на поездки произойдет и в Пензе. За поездку длиной 4 км и 8 минут в «Экономе» пассажир заплатит 93,5 рубля, ранее — 87,7 рубля.

Корректировка тарифов даст возможность привлечь в систему больше водителей. Значит повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.