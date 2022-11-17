Квартира загорелась в центре Нижнего Новгорода: Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар вспыхнул вечером 17 ноября в самом центре Нижнего Новгорода – здесь загорелась одна из квартир в многоэтажном доме на улице Горького. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

- Сообщение о пожаре в квартире дома № 154 по улице Горького поступило в 17:37 17 ноября, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Потушить пожар удалось в 18:18. К тому времени площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Страшный пожар вспыхнул вечером 17 ноября в самом центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в результате пожара никто не погиб. Однако во время ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Во время спасательной операции из здания были эвакуированы 28 человек, в том числе трое детей. Причина пожара сейчас устанавливается.

К счастью, в результате пожара никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня установили в Советском районе из-за пожара на улице Артельной. Согласно постановлению городской администрации, зона ЧС установлена в границах 5 метров от дома № 12 по улице Артельной. Пожар там вспыхнул ранним утром 22 августа. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадали два человека, одна женщина погибла.