Иван Носков вручил награды нижегородским бойцам. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Глава Дзержинска Иван Носков побывал с визитом в Белгородской области, где вручал награды нижегородским участникам СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Горжусь тем, что бойцы сами попросили меня приехать и вручить награды. Со мной был еще Максим Орлов, директор компании «ХимАвто». Он с февраля регулярно помогает жителям Донбасса, детям, народной милиции, нашим воинским частям, - отметил глава Дзержинска.

По словам Ивана Носкова, в этот раз они тоже приехали не с пустыми руками – они привезли с собой посылки, а в ответ пообещали передать приветы родным.

- Знайте – они там, на передовой, думают о своих семьях, скучают по родным и близким и так же, как вы, с нетерпением ждут встречи после победы. Я пообещал поддерживать их семьи и помогать родителям, женам, детям, - отметил Иван Носков.