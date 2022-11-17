Заболеваемость ОРВИ начала расти в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С наступлением холодов в Нижегородской области начала расти заболеваемость ОРВИ. На данный момент речь идет о вирусах, связанных с вирусом гриппа.

- В период с 7 по 13 ноября на территории Нижегородской области наблюдается некоторое увеличение уровня заболеваемости ОРВИ, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. - Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе коронавируса, риновируса, аденовируса и других.

Чтобы снизить распространение ОРВИ среди детей в школах и детских садах Нижнего Новгорода вводятся ограничительные мероприятия. На данный момент карантин введен в 1,5% образовательных учреждений. Благодаря этому удается сдерживать рост заболеваемости ОРВИ среди детей.

Одновременно с этим в регионе продолжается вакцинация от гриппа – на данный момент прививки сделали уже свыше миллиона нижегородцев. Между тем, по прогнозу специалистов, до начала эпидемии гриппа остается чуть больше месяца – подъем заболеваемости ожидается уже в декабре.

- В этом году, скорее всего, циркуляция вирусов гриппа будет на 1,5-2 месяца раньше обычного, то есть в ноябре-декабре вирусы гриппа будут активны в регионе, - ранее заявила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1422400 доз вакцины против гриппа доставлено в Нижегородскую область

- 293570 доз детской вакцины привезли в регион

- 34% нижегородцев уже сделали прививку, в том числе 260 тысяч детей