Выстрелил и пустился в бега: Убийце нижегородского депутата дали 13 лет «строгача»

К 13 годам колонии строгого режима приговорили убийцу нижегородского депутата Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области поставлена точка в нашумевшей истории с убийством депутата – сегодня суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, эта история прогремела на всю область в начале года. Вечером 11 января в маленьком поселке Ковернино был застрелен местный депутат Валентин Розин - пуля попала ему в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил.

Поиски его убийцы продолжались несколько часов – в городе был введен план «перехват», прочесывались леса. Однако задержать преступника удалось в самом Нижнем Новгороде – он нагрянул в свою квартиру в Советском районе, а затем был задержан сотрудниками ГИБДД.

Убийцей оказался 39-летний бригадир компании «Русский лес», принадлежавшей Валентину Розину.

– Как установил суд, вечером 11 января пьяный подсудимый встречался с депутатом у него в машине. С собой на встречу он прихватил охотничье ружье, из которого и застрелил потерпевшего, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. – Сразу после выстрела он скрылся с места преступления и пустился в бега. Как выяснилось впоследствии, поводом для убийства стала личная неприязнь, возникшая еще во время работы на предприятии убитого.

С собой на встречу подсудимый прихватил охотничье ружье, из которого и застрелил потерпевшего Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Тем временем убитый с пулей в печени смог добраться до дома и даже вызвать скорую помощь. От полученных ранений он скончался уже в Центральной районной больнице, успев назвать имя убийцы.

– Решением суда подсудимый признан виновным и приговорен к 13 годам в колонии строгого режима, – говорится в сообщении прокуратуры. – Также суд удовлетворил исковые заявления 3 потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей каждому. Решение суда в законную силу не вступило.

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