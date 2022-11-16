Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 человек. Именно столько рабочих обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 15 ноября около села Туртапка в Ардатовском районе. Автобус, перевозивший рабочих, улетел в кювет.

- На момент происшествия всего в автобусе находилось 19 человек, детей нет. Пострадавшие с различными телесными повреждениями были доставлены в ближайшие медицинские учреждения на осмотр. Водитель автобуса находился в трезвом состоянии, - рассказали в ГУ МВД по региону.

По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, в месте, где произошла авария, дорога делает крутой поворот на 90 градусов, о чем есть предупредительные знаки. Разметка также присутствует, само дорожное полотно находится в нормативном состоянии.

По данным регионального минздрава, около девяти часов вчера все пострадавшие были перевезены в больницу Арзамаса, где по двум пациентам приняли решение об эвакуации их в Нижний Новгород, в областную больницу им. Семашко.

- У одного пострадавшего три компрессионных перелома позвоночника и травма грудной клетки.

Второй пострадавший с несколькими рваными ранами частей тела и травмой глазницы, - уточнили в минздраве.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.