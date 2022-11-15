Автобус с пассажирами улетел в кювет под Нижним Новгородом: пострадали девять человек Фото: Прокуратура Нижегородской области

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Ардатовском районе Нижегородской области 15 ноября около 19.40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

63-летний водитель «ПАЗа» выбрал неверную скорость при проезде кривого участка дороги. В результате этого автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся.

«ПАЗ» следовал по автодороге Р-72 «Владимир-Муром-Арзамас» по маршруту «Перевоз – Мухтолово» и перевозил рабочих. Во время ДТП в автобусе находилось 19 человек. Детей не было.

На место аварии оперативно выехала служба скорой помощи, после получения вызова в 19.45. Первая медицинская помощь была оказана 9 пострадавшим. Они получили телесные повреждения легкой и средней тяжести и, находясь в стабильном состоянии, были доставлены в больницу города Арзамас.

После осмотра двух пострадавших в стабильно тяжелом состоянии решили перевести в областную клиническую больницу имени Семашко с помощью бригад санитарной эвакуации. Один пострадавший получил три компрессионных перелома позвоночника и травму грудной клетки. Другой – несколько рваных ран частей тела и травму глазницы.

– Семь других пострадавших разной степени тяжести продолжат своё лечение в больнице Арзамаса. Все необходимое для оказания помощи есть. Больница Арзамаса вызвала на себя дополнительную бригаду травматологов, – сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

Известно, что водитель автобуса во время управления транспортом был трезв.

По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, в месте ДТП дорога делает крутой поворот в 90 градусов, но об этом сообщают предупредительные знаки.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Прокуратура Нижегородской области будет проводить проверку по факту произошедшего в Ардатовском районе ДТП.