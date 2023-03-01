Психолог, пожарный и депутат: Самые необычные профессии, которые освоили кошки в Нижегородской области

Стало известно, кем работают коты в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый день весны традиционно празднуется Всероссийский день кошек. Этих загадочных и непокорных животных почитали еще в Древнем Египте. Им всегда найдется место на улицах Стамбула и Котора, да и в нашей стране кошки остаются в числе самых распространенных домашних любимцев. Им посвящают песни, стихи и рассказы, о них пишут картины, снимают мультфильмы и сериалы, придумывают поговорки, присказки, басни и детские сказки. Кошек повсеместно используют в рекламе товаров и услуг, а количество скульптур, барельефов и различных арт-объектов с мурлыками сложно сосчитать. Кошки сопровождают людей не только дома, но и в работе, без них трудно представить повседневный быт. Специально к кошачьему празднику «КП-Нижний Новгород» собрала пятерку котов-работников, которые помогают нижегородцам в различных сферах деятельности.

Трехцветный талисман МЧС

Кот Тушила стал талисманом пожарной части в Ковернино. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 140-й пожарной части поселка Ковернино в должности помощника начальника части трудится уникальный трехцветный кот. Уникален он своим окрасом — ввиду генетических особенностей трехцветными обычно бывают кошки, а у котов это очень большая редкость. Спасатели достали хвостатого из руин горящего дома, выходили и выручили. Кот в буквальном смысле стал талисманом пожарной части — ни один утренний осмотр сотрудников не проходит без его участия, а руководитель по его местонахождению определяет, чем заняты подчиненные. У кота множество кличек - Лафет, Огнетушитель, Рукав, Тушила. Откликается на все. Тушила всегда приветлив и дружелюбен. Пушистому даже сшили специальную шапочку с символикой МЧС, также в ближайшее время кота за его заслуги планируют наградить именной медалью.

Пожарный кот Василий

Василий - очень отзывчивый кот. Фото: ОНД и ПР по г.Дзержинск.

Поднимая тему работы экстренных служб нельзя не вспомнить еще одного труженика системы МЧС. В 11-й пожарной части города Дзержинска трудится кот Василий. В отличие от своего коллеги он не обладает столь приметной внешностью, однако это никак не умаляет его профессиональных качеств. Вася всегда внимателен и отзывчив к сотрудникам пожарной части. По их словам, четвероногий сотрудник неизменно провожает дежурный караул на каждый вызов, а по возвращении с любопытством выслушивает рассказы о трудовых буднях. Пожарные очень любят и ценят своего боевого товарища.

Вообще, в системе МЧС трудится немало усатых и полосатых. В соцсетях можно встретить комментарии о котах и кошках, которые вносят свой вклад в общее дело в разных уголках Нижегородской области. Каждый из них, несомненно, заслуживает отдельного упоминания.

Хвостатый секретарь Филимон

Кот Филимон работает секретарем. Фото: Заповедник "Керженский".

Вот уже более пяти лет в Керженском заповеднике работает хвостатый секретарь Филимон. Это крупный черный кот с длинной лоснящейся шерсткой и пушистым хвостом. Филя обладает уникальной способностью притягивать к себе людей, поэтому его миска никогда не бывает пустой — со всех сторон несут подарки, чтобы задобрить харизматичного здоровяка, дабы он уделил им немного своего драгоценного времени. Пушистый обитает в кабинете руководителя и по обыкновению стережет папки с ценными бумагами — никто просто так не сможет попасть в кабинет и похитить ценные сведения о работе экоцентра. Кроме того, усатый дружит с офисной техникой и часто на ней спит. В свободное от дел время Филимон старается разгружать начальника психологически — мурлыкает, дает себя погладить. Таким образом, благодаря Филимону, в коллективе всегда дружественная атмосфера.

Сотрудник ветеринарной клиники

Филя помогает пациентам ветклиники. Фото: Госветклиника Московского района.

Шесть лет назад в одном из приютов оказался маленький котенок, месяц от роду. Сотрудникам государственной ветеринарной клиники в Московском районе областного центра малыш так понравился, что его решили взять себе. Лечебница для животных находится в деревянном здании, поэтому возникает риск появления грызунов. Кошачий дух непременно отпугнул бы нежелательных гостей, поэтому хвостатый пришелся к месту. Мальчика назвали Филей и, к удивлению врачей, он оказался очень ценным сотрудником. Кот оказывает психологическую помощь самым разным пациентам клиники — помогает собакам отойти от наркоза, поддерживает других питомцев в самых сложных ситуациях. Понимая, каково это - расти без материнской ласки, Филя проявлял отцовскую заботу ко всем котятам, которых подбрасывали на порог клиники. По словам специалистов, кот каким-то своим чутьем понимает, когда другому животному действительно нужна поддержка, а когда лучше его не трогать. Это чутье усатого еще никогда не подводило. Как и подобает медицинскому сотруднику, у Фили есть документ, подтверждающий, что он полностью здоров и может находиться в стенах ветклиники. Владельцы пациентов относятся к Филе с большой благодарностью и очень его любят.

Депутат Маруся

Кошка-депутат Маруся (Арсения). Фото: ЗСНО

А вот эта хвостатая сотрудница — настоящая знаменитость. Про ее насыщенные будни не писал и не говорил, наверное, только ленивый. Короткошерстная красавица входит в число негласных достопримечательностей Нижегородского кремля. Маруся (она же Арсения из «Арсенала», прим.) появилась здесь в 2018 году. Испачканная в мазуте и сильно напуганная кошка пришла на пост полицейского в Законодательном Собрании и стала просить о помощи. Сотрудники ЗСНО совместно с работниками «Арсенала» принялись выручать бедолагу. В ветклинике хвостатую подлечили, стерилизовали и сделали ей все необходимые прививки. Маруся оказалась благодарной и преданной кошкой — никогда не забывает своих спасителей. Изо дня в день она курсирует между центром современного искусства и корпусом Законодательного Собрания, проходя мимо сувенирных лавок, часовни с колокольней и других строений. Кошка всегда знает, где ее ждут. Пристальным взором она осмотрит каждый кабинет, оценит работу сотрудников, а затем удалится дальше по своим делам. Ни дать ни взять — настоящий депутат!

Любимица кремля успешно совмещает свою политическую деятельность с работой в музее. По словам сотрудников «Арсенала», она не пропускает ни одного культурного события и всегда внимательно следит за тем, как люди реагируют на представленные экземпляры. У Маруси-Арсении есть вкус — она будто заранее знает, какие элементы экспозиции привлекут наибольшее внимание. Кошка подолгу сидит около них в ожидании посетителей.

Пушистая леди очень любит внимание и комплименты в свой адрес, но погладить себя дает только избранным. Может даже лапкой ударить если что-то ей не нравится. Несмотря на свой независимый и местами заносчивый характер, кошка умеет понравиться. Ей даже подарили специальный красный ошейник, который выполняет роль удостоверения. Теперь деловитую кремлевскую кошку легко отличить от случайной гостьи.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про нижегородского кота Кефира, который официально трудоустроен в строительную компанию.