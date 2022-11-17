79-летняя бабушка погибла в ДТП с патрульной машиной под Нижним Новгородом

ДТП произошло днем. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Жуткая авария с участием патрульного автомобиля произошла в Нижегородской области 16 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сарове.

- ДТП произошло в 13:35 на улице Зернова. 34-летний водитель «Лады Гранты» ехал на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком и с включенным специальным звуковым сигналом. Произошло столкновение с автомобилем «Киа», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате первый автомобиль серьезно поврежден, а второй опрокинулся на бок и задел проезжавшую мимо фуру.

В результате ДТП один автомобили опрокинулся, а второй серьезно поврежден. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Пострадали водитель и пассажиры, находившиеся внутри «корейца». Так, сидевшая в «Киа» 79-летняя бабушка получила травмы несовместимые с жизнью. 30-летняя и 53-летняя женщины, находившиеся в той же иномарке, отделались гематомами и растяжениями. Им оказали медицинскую помощь в местной больнице, а затем отпустили.

В результате ДТП есть пострадавшие. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

В патрульном автомобиле, по имеющимся данным, никто не пострадал. Отмечается, что за рулем «Гранты» находился опытный водитель, стаж которого составляет 18 лет.

Как сообщили «КП - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В том числе, устанавливается виновник аварии, которая привела к гибели человека.