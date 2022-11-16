Газовая труба вспыхнула рядом с многоквартирным домом в Дзержинске 16 ноября

В результате пожара никто не пострадал. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Газовая труба загорелась в Дзержинске 16 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. О возгорании у дома 4 по улице Ульянова стало известно в 16:33, очевидцы сразу же обратились в экстренные службы. Как выяснилось, горит не только труба — дым шел и из квартиры на втором этаже.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение газа, выходящего из газовой трубы на улице с переходом огня на окно квартиры на втором этаже. Первоначальные действия были направлены на эвакуацию людей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности было эвакуировано 22 человека, среди них было 8 детей. К счастью, обошлось без погибших. Пострадавших тоже нет.

Ликвидация пожара была объявлена в 16:50, его площадь составила один квадратный метр.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 24 человека личного состава и 6 единиц техники. Причина устанавливается, - заключили в МЧС.

Отметим, что газовое оборудование, если оно неисправно или неправильно смонтировано, может нести куда большую опасность. Так, в Дальнеконстантиновском районе взорвался многоквартирный дом. Причиной произошедшего следователи назвали нарушения при подключении газа в одной из квартир. Поврежденный дом теперь подлежит сносу.

Подобный случай произошел в Богородске. Вскоре после проведения ремонтных работ хлопок произошел в многоквартирном доме на улице Чернышевского.