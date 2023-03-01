Угнали новенькую Мазду и похитили её владельца: Трое жителей Дзержинска почти неделю удерживали и избивали в подвале мужчину ради денег

Уголовное дело проходило сразу по нескольким статьям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Городецкий городской суд признал троих мужчин в возрасте от 21 до 32 лет виновными в похищении человека ради наживы. Уголовное дело проходило сразу по нескольким статьям: «Похищение», «Разбойное нападение» и «Угон». За совершение этих преступлений подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

– В ходе расследования двое из фигурантов дела содержались под стражей, один находился под домашним арестом, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Как удалось установить, похищение произошло на площади Ватутина вечером 19 декабря 2019 года. Подсудимые напали и схватили 25-летнего жителя Городца, угрожая ему оружием и избиением. Злоумышленники не только угнали принадлежащий потерпевшему автомобиль, но на нём же отвезли молодого человека в поселок Дачный города Дзержинск, где заперли бедолагу в подвале частного дома.

Как оказалось, трое сообщников были прекрасно осведомлены о состоятельности похищенного городчанина: у того недавно появился новенькая Мазда, при себе были телефон и планшет, а на кредитке хранилась кругленькая сумма. Всё это мужчины и задумали заполучить.

– Всего они похитили имущество и денежные средства (путем перевода на банковские карты) на общую сумму свыше 360 тысяч рублей, – уточнили следователи. – Также был угнан автомобиль.

Ну а чтобы «узаконить» свои права на чужое имущество мужчины решили держать городчанина взаперти. Почти неделю они избивали его сначала в подвале, а потом отвезли на квартиру, где продолжали удерживать. Только 24 декабря 2019 года потерпевший был освобожден.

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