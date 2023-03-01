Перепутал окно с дверью: Пациент после наркоза вышел с четвертого этажа больницы и погиб в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Операция по удалению аппендицита обратилась настоящей трагедией в Нижнем Новгороде, где не отошедший от сильного наркоза пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице №13. Скорее всего, помутнение рассудка привело к тому, что мужчина спутал окно с дверью. К несчастью, удержать нижегородца от этого поступка было некому – медиков в палате не было, а к кровати пациент тоже не был привязан.

– С утра поступил звонок о том, что мой папа каким-то образом выпал из окна больницы. В результате этого к его осложнениям от аппендицита прибавился перелом бедра. Врачи говорили нам молиться, но его всё-таки не стало, – рассказала дочь погибшего пациента Алёна Никитина журналистам «Кстати». – Там ручки на окнах есть, открыл его и…

А ведь выход из наркоза – не менее ответственный момент, чем операция. Во время пробуждения постепенно восстанавливаются рефлексы, и некоторое время пациенты могут быть неадекватны. Так почему же в палате интенсивной терапии никто не следил за людьми, которые отходят от сложных операций? Пока этот вопрос так и остаётся без ответа.

На запрос «Комсомолки» по поводу того, проводится ли внутренняя проверка в медучреждении, в министерстве здравоохранения Нижегородской области информацию не предоставили, ссылаясь на ФЗ.

– Данная информация представляет собой врачебную тайну, – сообщили в ведомстве.

Тем временем полиция этим делом не занимается, расследование ведёт следственный комитет по Нижегородской области.

– Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», – рассказали «Комсомолке» следователи.

Родственники погибшего говорят, что намерены добиться того, что врачи понесли ответственность за произошедшее. Тем более что никаких извинений получено не было.

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