Егор Крид посоветовал восьмилетней нижегородке, победившей в шоу «Голос. Дети», заканчивать с музыкой

О своем совете певец рассказал на шоу «Импровизация» (16+). Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярный певец Егор Крид посоветовал восьмилетней нижегородке Аделии Загребиной, ставшей победительницей девятого сезона шоу «Голос. Дети» (0+), заканчивать с музыкой. О том, почему он дал девочке такое напутствие, артист рассказал в новом выпуске программы «Импровизация» (16+) на канале ТНТ.

Во время комедийной передачи ведущий программы Павел Воля поздравил Егора Крида с тем, что его команда победила в конкурсе «Голос.Дети», где певец был одним из наставников. Комик также попросил рассказать, каков путь к победе в музыкальном шоу.

– Я два раза участвовал в «Голосе» как наставник. В первом сезоне у нас, к сожалению, не получилось победить, а в этот раз чисто неожиданно всё вышло, – поделился Егор Крид.

Певец рассказал, что за несколько дней до съемок у нижегородки пропал голос, она заболела и у неё то и дело носом шла кровь. А всё дело в том, что девочка работала на износ, благодаря чему прошла в финал конкурса и там победила. Естественно, как наставник, Егор решил поделиться с Аделиной взрослой мудростью.

– Главный совет, наверное, в её жизни – заканчивай с музыкой, это ужас. Не она ужас, а в целом музыкальный мир и шоу-бизнес. Она прекрасный ребенок с прекрасным голосом. Весь опыт, который был за мою жизнь, я пытался подарить ей за этот промежуток времени в полгода, пока мы работали вместе в полуфинале, – объяснил певец.

Напомним, что Аделия прошла слепые прослушивания, исполнив песню своей знаменитой тёзки – певицы Adele "Rolling in the Deep". К Аделии повернулся каждый из трёх членов жюри, а значит каждый из них готов был взять её в свою команду. В результате своим наставником нижегородка выбрала Егора Крида. К слову, в числе жюри были также Баста и Полина Гагарина.

Позже Аделия Загребина прошла в суперфинал, где исполнила песню «Мама» из репертуара Петра Елфимова. В финальном голосовании телезрители отдали 40,6% голосов за нижегородку. В качестве приза законные представители победительницы получили банковскую карту с 1 миллионом рублей на счету.

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