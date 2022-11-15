«До последнего он хотел есть и пить»: в Нижегородской области бигля заморили голодом и принесли в ветклинику умирать

Бигль поступил в клинику в истощенном состоянии. Фото: предоставлено героем публикации.

От жестокого обращения и людского безразличия страдают не только дворняги, но и породистые друзья человека. Яркий пример — история, которая на днях произошла с домашним биглем в Дзержинске. В минувшую субботу в ветклинику на бульваре Космонавтов принесли истощенного пса. На вид ему от 3 до 5 лет, домашний, но весил явно меньше нормы — шесть килограммов вместо положенных десяти. Впалый живот, костлявые ноги, голова кажется крупнее туловища. Хвостатый исхудал так, что больше походил на чучело собаки, чем на саму собаку. Многие оказались шокированы, как он вообще встает на ноги, откуда у него силы.

Состояние животного многих шокировало. Фото: предоставлено героем публикации.

- Я со своей кошкой пошла в ветклинику, а там какая-то суета, - вспоминает волонтер Наталья Москвичева в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород», - молодая девушка-посетитель стоит и плачет, а врач в это время с кем-то ругается. Как выяснилось, женщина лет 70-ти принесла в клинику собаку в ужасном состоянии. Я зашла в кабинет и застала момент, как врач говорит ей, что сейчас псу нужно сделать капельницы на две тысячи рублей. Я сказала врачу, что все оплачу, лишь бы начинали действовать немедленно.

Попутно волонтер завела разговор с женщиной, которая принесла собаку. Та сообщила, что нашла ее под балконом около недели назад и, конечно, кормила и сухим, и влажным кормом. Наталья усомнилась в ее словах, но отпустила, так как собака на тот момент считалась бездомной. Псу сразу же начали оказывать всю необходимую помощь — ставили капельницы и уколы, давали лечебное питание.

- У него было такое истощение, что когда ему делали укол в холку, все выливалось назад. Тут же, в ветклинике, ему купили хороший поддерживающий корм фольгированной баночке. Он аж прокусил эту баночку! - добавила собеседница.

Собаке купили лечебный корм и медикаменты. Фото: Предоставлено героем публикации

Через некоторое время пенсионерка вернулась и потребовала вернуть ей собаку, дескать, дочь велела забрать. Имея определенный опыт в общении с безответственными заводчиками, Наталья решила не возвращать пса пенсионерке, а отправить на передержку знакомому волонтеру.

Пенсионерка, которая принесла собаку, хотела ее забрать обратно. Фото: предоставлено героем публикации.

- По анализам у него не было ни одного нормального показателя. Ему собирали все, что могло бы помочь. Люди привозили дорогостоящие препараты. До последнего он очень хотел есть и пить. Я уехала в восемь вечера, а в половине пятого утра мне волонтер написала, что он отмучился.

Результаты анализов оказались плохими. Фото: предоставлено героем публикации.

Как оказалось, помогать было уже слишком поздно. Пес умер во сне. Имея на руках результаты анализов, назначения и фотографии животного в последние часы его жизни, женщина решила во что бы то ни стало привлечь к ответственности виновных в произошедшем, но даже не знала, к кому обратиться. Помощь пришла от соседей предполагаемой хозяйки бигля. Они рассказали, что раньше пес был пухленьким и милым щенком, но со временем его состояние стало ухудшаться буквально на глазах.

- Соседи неоднократно писали заявления, звонили участковому, просили даже выкупить эту собаку. Хозяева заломили высокую цену, и все было пущено на самотек, - продолжила волонтер.

Наталья выяснила у соседей, что хозяйкой собаки является 35-летняя женщина, которая проживает в квартире со своим сыном и двумя пенсионерами. В настоящее время написано заявление в полицию. Женщина надеется, что виновных привлекут к ответственности за жестокое обращение с животным (ст. 245 УК РФ, прим.).

В пресс-службе регионального ГУ МВД «Комсомолке» ответили, что заявление в полицию Дзержинска по данному факту поступило 13 ноября.

- По результатам проведенной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - заключили в пресс-службе ведомства.