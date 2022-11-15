В Балахне школьник жестоко избил 56-летнего мужчину ради денег и мобильника

Нападавший похитил телефон и наличные. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области 15-летнего юношу подозревают в разбойном нападении на мужчину. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел ночью 10 октября на улице Чапаева в Балахне.

- Подозреваемый напал на мужчину и жестоко его избил. После того, как 56-летний потерпевший потерял сознание, он похитил его телефон и наличные деньги, - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали. Нападение имело свои последствия и теперь мужчине предстоит лечение в стационарных условиях.

Подозреваемого задержали. Как оказалось, подросток еще учится в школе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В таком случае вместо теорем по геометрии парню придется доказывать свою невиновность.

Ранее сообщалось, что школьник напал на кондуктора троллейбуса в Дзержинске, потому что не хотел платить 23 рубля за проезд.