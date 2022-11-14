Юрий Шалабаев рассказал, на что пойдет бюджет Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин

Накануне официального рассмотрения в гордуме проекта бюджета на 2023 год глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, на что планируется направить средства. Основные статьи расходов уже традиционно – социальная сфера, ЖКХ и транспорт.

По словам мэра, доходы городского бюджета прогнозируются на уровне 49 миллиардов рублей. Впрочем, это не окончательные цифры. Ежегодно в течение года казна заметно «подрастает».

- В течение года эта сумма как обычно будет корректироваться в большую сторону, - уверен Юрий Шалабаев. - Например, в 2022 году по сравнению с первоначальным показателем они увеличились более чем на 30 миллиардов рублей.

Почти половина всех этих средств пойдет на социальную сферу. В сравнении с прошлым годом они вырастут на 16%.

- В значимых объемах закладываем средства на содержание территорий: 1 миллиард рублей на общественные пространства и озелененные территории и столько же - на дороги, - отметил Юрий Шалабаев. - Еще около миллиарда на содержание дорог обычно предоставляется в течение года из областного бюджета.

По словам мэра, столь же пристальное внимание будет уделять и развитию городской инфраструктуры. Тут речь идет не только о метро и благоустройстве общественных пространств, но и о расселении ветхого и аварийного фонда, строительстве социальных учреждений. Многое планируется сделать в сфере оздоровления Волги и ремонта дорог.

- Будем продолжать работу по снижению долговой нагрузки бюджета. В этом году по сравнению с прошлым она уменьшилась на 10%, в следующем планируем дальнейшее сокращение, - отметил Юрий Шалабаев.

Чиновник отмети, что в следующем году удельный вес госдолга планируется снизить с 77% до 74%. При этом задолженность муниципальных учреждений за последние годы снизилась на 80%.

- Завтра вносим проект бюджета в Городскую думу, а затем будут организованы публичные слушания. Дополнительно о них сообщу, прошу всех нижегородцев принять участие и высказать свое мнение, - призвал Юрий Шалабаев.