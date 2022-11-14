Неизведанные места нижегородского края: Усадьба Грузинских-Турчаниновых. ФОТО: Андрей Курятников.

Мало кто знает, но на территории Нижегородской области есть поистине царская вотчина. Правда, не русских царей, а…грузинских. Речь идет об усадьбе Грузинских-Турчаниновых в поселке Катунки Чкаловского района. До наших дней сохранилось и само величественное имение, и великолепный приусадебный парк.

История

Территория этих земель, прозванная «Белогорьем», в прежние времена входила в состав Нижегородско-Суздальского княжества. Именно тогда в XIV веке здесь началось активное заселение – людям так приглянулись здешние волжские берега, что бежали сюда со всех окрестных земель. Вскоре слава о «Белогорье» долетела до Ивана Грозного, который тут же записал эту территорию в опричнину, то есть в царскую собственность. В этом статусе Катунки с окрестностями пребывали вплоть до 1700 года. Тогда здешние земли были пожалованы во владение царю Грузии, переехавшему на жительство в Россию – Арчилу Вахтанговичу, а затем перешли по наследству его потомкам – князьям Грузинским.

Именно с их именами связано создание самой усадьбы и раскинувшегося на берегу парка. Первым здесь поселился князь Георгий Александрович Грузинский, построивший здесь великолепный дом. А когда на рубеже XVIII - XIX веков в Катунках обосновался Леон Грузинский, то вместе с супругой и дочерьми заложил здесь удивительный парк. Липовые аллеи, изысканные посадки сосен и берез. В отличие от столичных аналогов, этот парк разбит не в английском и не во французском стиле – а в исконно русском. Высокие холмы, глубокие овраги, берег Волги и тенистые аллеи – все это придает невыразимую прелесть этому парку площадью несколько гектаров.

Легенды

- По преданию, хозяева этой усадьбы любили прогуляться по парку на лошадях. А в одном из тенистых уголков для них был сооружен специальный грот, где можно было тихонько посидеть и полюбоваться природой. Правда, до наших дней этот грот не сохранился.

- По воспоминаниям старожил, в будние дни сюда лучше было не соваться – вход охраняли огромные собаки. А вот по выходным и праздникам доступ был открыт для всех желающих.

- Во время своего путешествия по Волге здесь бывали и Горький с Шаляпиным. Причем последний настолько вдохновился местными красотами, что прямо в парке спел свою знаменитую «Эх, ухнем». А затем под аплодисменты местных жителей снова сел на пароход.

Что посмотреть?

- Это одна из тех редких усадеб, где довольно неплохо сохранились и сам барский дом, и примыкающий парк. В советское время здание было отдано под санаторий для сотрудников Горьковского автозавода. Однако в последнее время дом пришел в запустение и выставлен на продажу.

- При создании Горьковского водохранилища парк со стоящим на холме усадебным домом только чудом уцелел – многие окрестные села были затоплены. На протяжении всего XX за парком приглядывали только местные жители. Однако в 1986 году он был взят под охрану государства. Ему присвоен статус памятника природы.

Как добраться?

Чтобы посетить усадьбу, нужно сначала доехать до поселка Катунки. Сделать это можно на автобусе, добираясь через Чкаловск, или на собственном автомобиле. Для этого нужно ехать по трассе Нижний Новгород - Иваново. На въезде в Заволжье - свернуть на объездную дорогу по указателю «Иваново». А затем, преодолев Пурех и Чкаловск, доехать до Катунок.