Цены на квартиры в Нижнем Новгороде выросли почти в два раза с 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на жилье в Нижнем Новгороде с 2020 года выросли почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.

Согласно официальным данным минстроя, в первом квартале 2020 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке составляла 66 622 рублей за квадратный метр, в новостройке – 76 348 рублей. По итогам третьего квартала 2022 года этот показатель составляет 132 862 и 145 918 рублей соответственно. Таким образом, цены на новостройки почти за 2,5 года выросли более чем на 91%, а на вторичное жилье – более чем на 99%.

В последние годы цены на жилье в Нижнем Новгороде показывали устойчивый и уверенный рост, и к середине 2022 года, кажется, достигли исторического максимума. Однако в третьем квартале 2022 года – впервые за столь длительное время – цены на недвижимость снизились. Незначительно, но всё же. Так, если во втором квартале этого года средняя цена новостройки составляла 146 413 рублей за «квадрат», то в третьем квартале – 145918 тысячи. По вторичке этот показатель снизился с 133 050 до 132 862 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сформирована программа капитального ремонта домов на 2023 год. Согласно ей, плата за капремонт будет увеличена на 1 рубль17 копеек за квадратный метр.