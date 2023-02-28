В течение 1 минуты будет звучать сигнал «Внимание всем!». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С утра в первый день весны по всей России прозвучит сигнал тревоги. Люди услышат его на работе, на улице и в дороге по делам. Ну что же – без паники! Включение сирены в Нижнем Новгороде 1 марта 2023 года будет связано с плановой проверкой исправности систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации. «Комсомолка» рассказывает, почему завоют сирены, а также как себя вести при проверке систем оповещения в Нижнем Новгороде.

Тревожный вой над городом будет раздаваться в течение одной минуты. Проверка системы оповещения в Нижегородской области грядёт в 10:35 по московскому времени. Срабатывание сирен будет сопровождаться информационным сообщением «Внимание всем!», после чего голос диктора сообщит, что это техническая проверка. Проверка оповещения также будет вестись по телеканалам и в радиоэфире.

Услышав звук сирены из громкоговорителей, мобильных комплексов и другой техники в обозначенное время, не пугайтесь и не паникуйте.

Подобная проверка необходима оперативным службам города, чтобы отработать действия по информированию жителей о возможных крупных ЧС, в том числе – техногенного и природного характера.

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