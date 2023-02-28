Хвостатый медбрат: Пёс-инвалид по кличке «Малыш» работает психологом в нижегородской ветклинике

Пёс по кличке «Малыш» живёт в ветклинике с 2020 года. Фото: Анастасия Ефремова.

При визите в больницу мало кто чувствует себя спокойно, а особо стрессуют в таких ситуациях домашние любимцы, которых пугает смена обстановки, а также множество новых звуков и запахов. Однако чтобы успокоить животных в некоторых ветеринарных клиниках «нанимают» необычных сотрудников – хвостатых и четвероногих. Например, в ветклинике в Балахне проживает пёс-инвалид по кличке «Малыш», который морально поддерживает пациентов, тем самым оказывая им звериную психологическую помощь. За свою работу хвостатый медбрат получает вкусняшки и обнимашки, да и вообще всё, чего только может пожелать душа хорошего мальчика. «Комсомолка» побывала в гостях у Малыша в ветклинике и узнала, как он туда попал, и почему для него не нашлось новых хозяев.

Журналист «Комсомолки» в гостях в ветклинике. Фото: Анастасия Ефремова.

Сбила электричка

Как оказалось, до попадания в ветеринарную клинику у Малыша была нелёгкая судьба, но сейчас если ему что-то и напоминает о прошлой, тяжелой жизни, так это отсутствие одной лапки. Эта история берёт своё начало в сентябре 2020 года, когда неравнодушные жители Балахны услышали жалостливый скулёж, пошли на звук и нашли возле железной дороги травмированную собаку.

– Дело было десятого числа. Время близилось к ночи, когда нам набрали волонтёры. Они рассказали, что уже несколько дней на улице находится пёс с оторванной лапой и что он постоянно нализывает рану, – вспоминает ветеринарный врач Анастасия Ефремова. – Невероятно, но пёс пережил столкновение с электричкой! У него после такого вся правая сторона пострадала, был ушиблен бок, повреждено ухо, нос и глаз.

Первое фото Малыша в ветклинике. Фото: Анастасия Ефремова.

В те дни на улице шли ужасные проливные дожди, и бросать страдающее животное ветеринары не стали, сказав привозить собаку к ним. Тогда у пса ещё не было имени, его посадили в клетку и стали прокапывать, ведь для сложной операции он был слишком истощён.

– Он был настолько напуган, что, кажется, даже не чувствовал боли. По его морде даже нельзя было сказать, что с ним что-то случилось, он ещё и хвостом умудрялся вилять! – рассказала ветврач.

Спустя сутки, ближе к вечеру, собаку решили прооперировать: одну лапу необходимо было удалить, так как остатки от неё висели только на жилах, а другая лапа была перебита – кости буквально превратились в труху.

Успокаивает пациентов. Фото: Анастасия Ефремова.

Фантомные боли и долгий процесс восстановления

Операция Малыша ожидала долгая и трудная, сразу трое ветврачей собирали его лапку заново, но всё было не зря. На следующий день собаке стало значительно лучше, специалистов Малыш уже встречал с глазами, горящими благодарностью. «Хвостик» знал, что ему буквально спасли жизнь.

– Процесс заживления и восстановления был долгий, потому что культю необходимо было обрабатывать по 2-3 раза в день. Она только-только зарастёт, а он от нервов, боли и непривычки вдруг начинал её разлизывать и грызть, поэтому мы постоянно следили за ним, чтобы он не сделал себе хуже, – поделилась Анастасия. – У него до сих пор имеются фантомные боли, он иногда, например, ото сна просыпается, резко вскакивает и тянется к своей лапке, а её нет.

Передвигаться Малышу первое время было очень больно и сложно, но это не помешало ему встать на культю уже спустя двое суток после операции.

Ветеринары вместе с Малышом. Фото: Анастасия Ефремова.

Собрали для лечения собаки 27 тысяч рублей, но новый дом не нашли

Поначалу за пёсиком был закреплён свой куратор-волонтёр – она собирала денежные средства на лечение, восстановление и содержание собаки в ветклинике. За короткий срок балахнинцам удалось собрать 27 тысяч рублей. Каждый помогал, чем мог: кто 10 рублей пришлёт, кто 50, а кто-то сразу переводил по одной тысяче рублей.

– Люди приходили в клинику сами, приносили корм, подстилки, игрушки. Многие знали о ситуации Малыша и приходили его поддержать, – рассказывает ветврач.

Гостям всегда рад. Фото: Анастасия Ефремова.

Однако забрать собаку никто не решался, Малыш уже был большой, на тот момент ему было где-то 2-3 года. Да и содержание тогда необходимо было тщательное: постоянная обработка культи, наблюдение за животным, так как могли о себе дать знать ушибленные органы и конечности. Брать на себя такую ответственность немногие могли и хотели.

– Малыш не мог бы жить в квартире, если не на первом этаже, конечно. У пёсика могли возникнуть проблемы с лестницами из-за его лапок, а содержать его в вольере или в будке у частного дома тоже вариант, увы, не совсем подходящий, – говорит ветеринар.

Пёс счастлив. Фото: Анастасия Ефремова.

Кстати, по словам специалистов, пёс мог быть домашним до того, как попал под электричку. Как оказалось, в ветклинику четвероного привезли в ошейнике.

– Возможно он сорвался с цепи у дома и убежал. Там, где его нашли рядом с железнодорожными путями, как раз есть дачный посёлок, – вспоминает Анастасия Ефремова.

Пёс любит внимание. Фото: Анастасия Ефремова.

Малыш остался жить в ветклинике и стал хвостатым медбратом

Прогнать собаку на улицу ветеринары не могли, поэтому Малыш остался жить в ветеринарной клинике. К новому питомцу все привыкли довольно быстро и уже не могли представить без него ни одного рабочего дня.

– Мы научили его командам, потому что он находится в клинике и должен знать свое место, – поделилась специалист. – Хотя в работе и на приёмах он вообще не мешает, даже наоборот, помогает и успокаивает наших пациентов. Между собой мы его называем хвостатый медбрат.

Следит за приёмом. Фото: Анастасия Ефремова.

К каждому посетителю ветклиники Малыш может найти подход, но особенно он рад, когда на приём приносят птиц, мышек, крысок, морских свинок или кроликов. Любой маленький и пищащий пациент обязательно заинтересует «хвостика» и он придёт посмотреть, что происходит.

– Он у нас составляет компанию животным, которых оставили на стационаре или на передержку. Также мы разрешаем ему присутствовать на приёмах, потому что в работе он абсолютно не мешает. Обычно он лежит в стороне и наблюдает, а если животные начинают стрессовать или нервничать, то пытается подойти и успокоить их, – рассказывает Анастасия Ефремова. – Ни разу не было такого, чтобы пёс проявлял агрессию, рычал или кусался, он очень добрый.

Иногда Малышу приходится примерять на себя роль «родителя». Фото: Анастасия Ефремова.

Иногда Малышу приходится примерять на себя роль «родителя». Чаще всего такое происходит, когда в ветклинику приносят беременную кошку или собаку, чтобы принять роды или сделать кесарево сечение. Пока настоящая мама приходит в себя или ещё находится под наркозом, Малыш уделяет всё свое внимание новорождённому: нюхает его, облизывает и одаряет лаской.

Малыш не обделён любовью

Едва у ветеринаров появляется свободная от работы минутка, они тут же проводят время вместе с Малышом: играют с ним, угощают вкусняшками или ведут на прогулку.

– Полноценно погулять малыш выходит только с кем-то, ему нужно видеть рядом с собой человека. Пёс боится резких звуков, крика и смеха, но это неудивительно, ведь Малыш как бы пострадал от звука. Электричка – это, прежде всего, сигнал и стук колёс, поэтому на психику собаки это и повлияло, – делится ветеринар.

Наблюдает за пациентом. Фото: Анастасия Ефремова.

Популярен Малыш и среди постоянных клиентов, так, одна женщина каждые две недели приносит пёсику кости, куриные желудочки и различное мясо.

– Некоторые наши клиенты шутят, что Малыш наш охранник, но мы говорим в ответ, что это мы его охранники. Пёс хоть и габаритный, но охранником его точно не назовешь, он очень добрый, – подытоживает Анастасия Ефремова.

Как же приятно осознавать, что ещё есть в мире по-настоящему добрые и отзывчивые люди, которые не могут бросить животное в беде и сделают всё для его спасения. На этом нам остается только пожелать Малышу и ветеринарам из Балахны счастья и благополучия.

Малыш не обделён любовью. Фото: Анастасия Ефремова.

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