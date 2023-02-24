Трамвайные пути в Нижнем Новгороде оказались перекрыты из-за столкновения двух легковушек

Перед перекрестком водитель проехал на «красный» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Трамвайные пути в Нижнем Новгороде оказались перекрыты вечером 24 февраля. Причиной тому стала автомобильная авария с участием двух легковушек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 16.00 водитель автомобиля «Рено Дастер» проезжал по Молодежному проспекту в районе дома №19. Перед перекрестком водитель проехал на «красный» сигнал светофора. В результате этого «Рено Дастер» столкнулся с «Ладой Калиной».

От удара автомобиль «Лада Калина» проехал до самого дома №19. Он преодолел трамвайные пути и остановился из-за столкновения с сугробом, образовавшимся возле дерева.

От удара автомобиль «Лада Калина» проехал до самого дома №19 Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

А «Рено Дастер» словно «застыл» прямо на трамвайных путях.

В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир «Лады Калины».

Вся передняя часть автомобиля «Рено Дастер» разбита, у второй легковушки смят капот. Кроме того, трамваи не доехали до депо.

Ранее, 12 февраля, мы сообщали, что водитель такси протаранил трамвай в Нижнем Новгороде.

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