Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2023 6:45

Погода на Масленицу в Нижнем Новгороде 2023: Дождь, снег и 2 градуса тепла

«КП» узнала, какой будет погода на Масленицу в Нижнем Новгороде 2023, 26 февраля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Последнее воскресенье февраля еще сможет удивить нижегородцев погодой

Последнее воскресенье февраля еще сможет удивить нижегородцев погодой

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Февраль подходит к концу, зима отдает свои права цветущей весне. А последнее воскресенье февраля еще сможет удивить нижегородцев погодой. Ожидаются снег с дождем, сильный ветер и потепление до 2 градусов. О том, какой будет погода на Масленицу в Нижнем Новгороде 2023, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Уже днем в воскресенье, 26 февраля, «минусовую» температуру сменят «нулевая» и «плюсовая». Столбики термометров поднимутся до двух градусов. Но по ощущениям температура воздуха на улице составит -5 градусов.

Картину за окном почти весь день Масленицы будут дополнять снег с дождем. Лишь вечером осадки прекратятся, но пасмурная погода сохранится.

Картину за окном будут дополнять снег с дождем

Картину за окном будут дополнять снег с дождем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный юго-восточной ветер до 6,3 метров в секунду днем сменится на юго-западный. Он постепенно начнет ослабевать с 5,1 метра в секунду до 4,8 метров в секунду под вечер. Атмосферное давление составит 741 мм. рт. ст. днем и 744 мм. рт. ст. вечером.

Световой день продлится 10 часов 24 минуты, начавшись в 7.05 и завершившись в 17.29.

На новой рабочей неделе в Нижний Новгород вернется небольшое похолодание до -2 градусов. Сохранится дождь со снегом.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен

КАРТИНА ДНЯ