Погода на Масленицу в Нижнем Новгороде 2023: Дождь, снег и 2 градуса тепла

Последнее воскресенье февраля еще сможет удивить нижегородцев погодой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Февраль подходит к концу, зима отдает свои права цветущей весне. А последнее воскресенье февраля еще сможет удивить нижегородцев погодой. Ожидаются снег с дождем, сильный ветер и потепление до 2 градусов. О том, какой будет погода на Масленицу в Нижнем Новгороде 2023, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Уже днем в воскресенье, 26 февраля, «минусовую» температуру сменят «нулевая» и «плюсовая». Столбики термометров поднимутся до двух градусов. Но по ощущениям температура воздуха на улице составит -5 градусов.

Картину за окном почти весь день Масленицы будут дополнять снег с дождем. Лишь вечером осадки прекратятся, но пасмурная погода сохранится.

Картину за окном будут дополнять снег с дождем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный юго-восточной ветер до 6,3 метров в секунду днем сменится на юго-западный. Он постепенно начнет ослабевать с 5,1 метра в секунду до 4,8 метров в секунду под вечер. Атмосферное давление составит 741 мм. рт. ст. днем и 744 мм. рт. ст. вечером.

Световой день продлится 10 часов 24 минуты, начавшись в 7.05 и завершившись в 17.29.

На новой рабочей неделе в Нижний Новгород вернется небольшое похолодание до -2 градусов. Сохранится дождь со снегом.

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