Нижегородстат представил портрет мужского населения региона

Про современных нижегородцев рассказали на языке цифр
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова ко Дню защитника Отечества на языке цифр рассказала про современных нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной статистики Нижегородской области.
Согласно Нижегородстату, мужчины нижегородцы чаще всего проживают в городе. Только каждый пятый выбирает жизнь в селе.
Средний возраст мужчины в регионе – 38 лет. Причем нижегородец, проживающий в селе, старше городского жителя на 3 года.
Также есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше. Хотя сейчас сильный пол может реализовать себя почти в любой деятельности.
Есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
– По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного Нижегородстатом в октябре-декабре 2022 года, наибольшее число нижегородских мужчин трудится в таких видах экономической деятельности, как строительство – 89,2 процента, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи – 86,3 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха –72,5 процента, – отмечает Лариса Богаткова.
Стоит отметить, что нижегородские мужчины в настоящее время вступают в брак с 25 лет по 34 года. Число женихов такого возраста составляет 47,4 процента.
– Мне хотелось бы пожелать всем мужчинам в День защитника Отечества нерушимого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, надежного семейного тыла, успехов во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач, – добавила заместитель руководителя Нижегородстата.
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