Нижегородстат представил портрет мужского населения региона

Про современных нижегородцев рассказали на языке цифр Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова ко Дню защитника Отечества на языке цифр рассказала про современных нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной статистики Нижегородской области.

Согласно Нижегородстату, мужчины нижегородцы чаще всего проживают в городе. Только каждый пятый выбирает жизнь в селе.

Средний возраст мужчины в регионе – 38 лет. Причем нижегородец, проживающий в селе, старше городского жителя на 3 года.

Также есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше. Хотя сейчас сильный пол может реализовать себя почти в любой деятельности.

Есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

– По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного Нижегородстатом в октябре-декабре 2022 года, наибольшее число нижегородских мужчин трудится в таких видах экономической деятельности, как строительство – 89,2 процента, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи – 86,3 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха –72,5 процента, – отмечает Лариса Богаткова.

Стоит отметить, что нижегородские мужчины в настоящее время вступают в брак с 25 лет по 34 года. Число женихов такого возраста составляет 47,4 процента.

– Мне хотелось бы пожелать всем мужчинам в День защитника Отечества нерушимого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, надежного семейного тыла, успехов во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач, – добавила заместитель руководителя Нижегородстата.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен