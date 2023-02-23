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Общество23 февраля 2023 18:25

Нижегородстат представил портрет мужского населения региона

Про современных нижегородцев рассказали ко Дню защитника Отечества
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Про современных нижегородцев рассказали на языке цифр

Про современных нижегородцев рассказали на языке цифр

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова ко Дню защитника Отечества на языке цифр рассказала про современных нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной статистики Нижегородской области.

Согласно Нижегородстату, мужчины нижегородцы чаще всего проживают в городе. Только каждый пятый выбирает жизнь в селе.

Средний возраст мужчины в регионе – 38 лет. Причем нижегородец, проживающий в селе, старше городского жителя на 3 года.

Также есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше. Хотя сейчас сильный пол может реализовать себя почти в любой деятельности.

Есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше

Есть сферы деятельности, где мужчин нижегородцев сравнительно больше

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

– По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного Нижегородстатом в октябре-декабре 2022 года, наибольшее число нижегородских мужчин трудится в таких видах экономической деятельности, как строительство – 89,2 процента, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи – 86,3 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха –72,5 процента, – отмечает Лариса Богаткова.

Стоит отметить, что нижегородские мужчины в настоящее время вступают в брак с 25 лет по 34 года. Число женихов такого возраста составляет 47,4 процента.

– Мне хотелось бы пожелать всем мужчинам в День защитника Отечества нерушимого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, надежного семейного тыла, успехов во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач, – добавила заместитель руководителя Нижегородстата.

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