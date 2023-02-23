Массовое ДТП на перекрестке в Нижнем Новгороде произошло 23 февраля

LADA Priora столкнулась с автомобилями Toyota и Omoda Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Днем 23 февраля в Нижнем Новгороде водитель автомобиля LADA Priora подъезжал к перекрестку. Он не стал останавливаться и проехал на «красный». Из-за этого произошло массовое столкновение.

Авария случилась на перекресте улицы Комарова и проспекта Ленина около дома № 38. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

LADA Priora столкнулась с автомобилями Toyota и Omoda. В результате этого пострадал водитель машины LADA Priora. Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу на карете скорой помощи.

Автомобили сильно смяты. У LADA Priora от удара сплющен капот. А у двух других автомобилей побиты боковые стороны.

У автомобилей Toyota и Omoda побиты боковые стороны Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Это ДТП стало также и причиной пробки. Со всех сторон был затруднен проезд к перекрестку.

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