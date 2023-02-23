12-летний Денис Макаров из Нижнего Новгорода не прошел в суперфинал шоу «Голос.Дети»

Денис исполнял лирическую рок-балладу «Потерянный рай» ФОТО: скрин выпуска «Голос.Дети» на Первом канале

12-летний нижегородец Денис Макаров не попал в суперфинал «Голос.Дети». Трансляция 10 сезона шоу была показана на Первом канале 22 февраля.

Денис Макаров, участник команды Егора Крида, открывал финал детского «Голоса».

– Быть финалистом – огромное счастье , но и большая ответственность, – отметил юный артист перед выступлением.

Наставник сказал Денису перед выходом на сцену, что тот является примером для других детей.

Наставник сказал Денису, что тот является примером для других детей ФОТО: скрин выпуска «Голос.Дети» на Первом канале

– Спасибо тебе за то, что ты такой. Я уверен, что у тебя обязательно все получится. Желаю удачи, ты все сделаешь на 100 процентов, – добавил Егор Крид.

Денис исполнял лирическую рок-балладу Сергея Терентьева и Маргариты Пушкиной «Потерянный рай». 12-летний артист выглядел на сцене уверенно и хорошо владел голосом, удерживая внимание аудитории.

По результатам зрительского голосования нижегородец набрал 33,9 процентов голосов. А в суперфинал вышла Милана Пономаренко с 37,9 процентами.

По завершении голосования Денис сказал «спасибо» всем, кто его поддерживал. Он выразил благодарность своим родителям и педагогу, а также оркестру «Фонограф» и ведущим шоу.

12-летний артист выглядел на сцене уверенно ФОТО: срин выпуска «Голос.Дети» на Первом канале

– В первую очередь, кончено, хочу поблагодарить своего самого любимого наставника. Егор, спасибо, что выбрали мен. Хочу сказать также огромное спасибо своему самому дорогому любимому зрителю, – добавил Денис Макаров.

Напомним, на этапе конкурса «Песня на вылет» Денис Макаров исполнил песню Григория Лепса «Я счастливый». После его выступления овации долго не смолкали.

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