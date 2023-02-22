Удачная лыжня

13 заводских команд приборостроителей вышли воскресным морозным утром 19 февраля на старт лыжной эстафеты, которая проходила на базе «Снежинка».

Честь своих подразделений на первом этапе IX Спартакиады Арзамасского приборостроительного завода отстаивали работники цехов №№37, 42, 49, 56, 57 (2 команды), 65, 68, ОГК (2 команды), ОГМ, ООО «Престиж Сервис Групп» и СК «Знамя». В составе – двое мужчин и женщина. Мужчины бежали 3 км, на их дистанции были 3 спуска и 3 подъема. Двухкилометровая женская дистанция проходила по ровной местности.

Многие участники были на соревнованиях с группами поддержки, болеть за своих пришли не только близкие – мужья, жены, дети, но и коллеги. Регулировщик РЭАиП цеха №42 Алексей Лапин пришел поддержать брата Игоря Лапина, известного заводского лыжника. А вот братья Матвей и Алексей Царьковы держали кулачки за родителей – Екатерину и Максима Царьковых (ОГК). Была среди участников забега и еще одна семейная пара, это Алексей и Светлана Пронины (цех №56). Здорово, когда семью объединяет и любовь к спорту!

Тройка лидеров эстафеты в этом году поменялась. Лучшее общее время показала команда 57-го.

– Мы решили в этом году участвовать в нескольких видах спорта, – говорит начальник цеха №57 Эдуард Котяшов. – На лыжах от нас выступало две команды, я бежал во второй тройке, ну а ребята из первой отлично справились. Молодцы!

На церемонии награждения участников лыжной гонки приветствовали директор СК «Знамя» Вадим Карпычев и председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

– Поздравляю всех с началом заводской спартакиады. Выражаю благодарность руководству лыжной базы «Снежинка» и департамента спорта г.о.г. Арзамас за помощь в организации соревнований, а также заводскому комбинату питания за вкусное «подкрепление» спортсменов, – отметил Вадим Андреевич.

– Отличная погода, замечательное настроение! Что может быть лучше, чем провести выходной вот так активно, на свежем воздухе. Такие мероприятия дают возможность заводчанам пообщаться в неформальной обстановке и получить заряд бодрости на новую рабочую неделю, – отметил Александр Николаевич.

Победителям и призерам вручены медали, грамоты и денежные призы.

Итоги

1 место – цех №57 (Роман Кирдяшкин, Юлия Лазарева, Евгений Боровков); 26:25,7

2 место – ОГК-1 (Михаил Шестенко-Чистяков, Ирина Куликова, Дмитрий Гуляев); 31:21,6

3 место – ООО «ПрестижСервисГрупп» (Вадим Пряников, Наталья Кулёва, Вячеслав Мольков); 31:38,6

Лучшее время в соревнованиях на своих этапах показали: Роман Кирдяшкин, цех №57 (09:02,5), Мария Журавлёва, СК «Знамя» (06:17,8) и Алексей Пронин, цех №56 (10:01,6).

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина