Зрители в шубах, шапках и валенках: Из-за проблем с отоплением жители уже много лет мерзнут в Чистопольском ДК на Бору

Ремонт в ДК проводят по мере поступления денег. Фото: Елена Старцева и Сергей Соколов.

Шуба, шапка и валенки – примерно так выглядит экипировка жителей села Чистое поле в Борском районе, собравшихся посмотреть спектакль или концерт в местном ДК. А все из-за того, что вот уже 30 лет зимой столбики термометров здесь не поднимаются выше +8 градусов. А ведь мероприятия здесь не редкость – то и дело собирается полный зал. Одновременно с этим местная детвора приходит сюда на всевозможные кружки.

В двухэтажном здании Дома культуры постоянно бывает много детей. Фото: Елена Старцева.

Зрители в шубах, дети в футболках

– В самих помещениях, кабинетах и классах, где занимаются дети, мы поддерживаем температуру за счет электрических обогревателей. Они у нас безопасные, не открытые и в плане пожарной безопасности у нас всё нормально, – рассказал заместитель директора ДК Сергей Соколов. – Самая главная проблема – холод в зрительном зале и на сцене, где проходят концерты, мероприятия и где выступают дети.

Проблема не решается годами, а генеральные репетиции мероприятий в зимнее время тем временем проходят в жутких условиях. В концертных костюмах, которые хорошо растягиваются, удобно сидят и не сковывают движения, не порепетируешь из-за холода, поэтому свои выступления и взрослые, и дети подготавливают прямиком в зимней обуви и куртках.

Вид на сцену. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Сергеем Соколовым.

Чтобы посмотреть спектакль, зрители сидят на местах в шубах, шапках и валенках. Детишки же в это время выступают на сцене в футболочках, шортах, колготках и чешках.

– Проблема такая возникает с наступлением холодов, когда на улице снег и холодно. У нас есть центральное отопление, но оно не справляется и для такого здания оно очень слабое – все батареи чуть теплые. Поэтому температура всегда не дотягивает до нормы, – добавляет заместитель директора ДК. – В прошлом году на 8 марта было +7…+8 градусов тепла на сцене. Получается, температура обычно чуть теплее, чем на улице.

Ремонт проводят по мере поступления денег

ДК был построен ещё во времена СССР, в 1985 году, и с тех пор капитального ремонта в здании не было. Впрочем, нельзя сказать, что про ДК совсем забыли – время от времени ремонтные работы здесь проводятся. К примеру, за 1,6 миллиона рублей была полностью отремонтирована кровля здания, а в 2020 году рабочие ремонтировали вентиляционную шахту за 176 тысяч рублей. В 2019 и 2020 году в здании был произведен частичный ремонт системы отопления на общую сумму в 693 тысячи рублей. За эти деньги в кабинетах и классах менялись батареи и трубы. Вот только проблему это не решило – систему отопления надо менять целиком.

ДК. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Сергеем Соколовым.

– Тепло в дом культуры поступает от поставщика услуги МП «Линдовский КПП и Б», согласно температурному режиму на улице. Вопрос поставки теплоэнергии будет дополнительно рассмотрен с поставщиком услуги, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации городского округа Бор.

В двухэтажном здании Дома культуры постоянно бывает много детей, все они посещают творческие кружки и клубы. В ДК есть занятия по художественной обработке дерева и детско-вокальная группа «Арбуз» – все они занимаются в теплых помещениях, где держится нормальная температура. Однако 19 ребятишкам из танцевальных кружков везёт меньше, сцена – это место, где они чаще всего появляются. В Доме культуры есть два танцевальных кружка: «Ладушки» для детсадовцев и учеников начальных классов, а также «Светлячок» для детей постарше.

Проблема не решается годами. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Сергеем Соколовым.

– Зрителей всегда по-разному, но обычно до 300 человек приходит. На день села особенно много посетителей. В минувшее воскресенье у нас в ДК проходил второй ежегодный фестиваль «Песни СССР». Приезжало много артистов, вокально-инструментальные ансамбли выступали, и народа было много, но все замерзли, особенно музыканты. Гитаристы руки отогревали, – рассказывает Сергей Соколов.

Специалисты проверяли отопление, нашли проблемы, но на этом всё

Родители детей, которые ходят в кружки, оставлять этот вопрос нерешенным не стали. В прошлом году они писали письмо главе городского округа Бор и даже получили ответ, в котором им обещали решить проблему с отоплением, но что-то снова пошло не так. Специалисты приехали, всё осмотрели, рассказали, что необходимо сделать, но на этом всё и остановилось.

Термометр в ДК. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Сергеем Соколовым.

– Специалисты нам сказали, что у нас вроде какая-то труба проложена не того диаметра, чтобы работала правильно. А в зрительном зале хотели поставить какие-то конвекторные обогреватели. Сказали, что сделают, но что-то не срослось, может, и в финансовом плане, – пояснил Сергей Соколов. – Ситуация у нас такая давно, все об этом знают, все в курсе. Письма мы писали, руководство ДК знает и поддерживало инициативу. Говорили, что может что-то сдвинется, но ничего.

Денег на ремонт не нашлось

Как оказалось, местные жители уже написали повторное обращение, что ничего сделано не было, но отправили его только на прошлой неделе. Тем временем «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» связалась с местной администрацией и выяснила, что в текущем году денег на проведение ремонта ДК не нашлось в связи с непростой финансовой ситуацией в отрасли «Культура». Правда, когда ждать тепла, яснее не стало.

Зрительный зал. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Сергеем Соколовым.

– Управление культуры и туризма администрации знает о проблемах Чистопольского ДК и принимает возможные меры по укреплению материально-технической базы учреждения, – объяснили в ведомстве. – Но, понимая социальную значимость ДК для жителей села Чистое Поле, в 2023 год планируется провести замену оконных блоков и разработать проектно-сметную документацию на ремонт фасада.

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