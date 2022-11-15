Шесть причин посетить Нижний Новгород в новогодние праздники

В этом году грандиозных концертов и продолжительных салютов ждать не приходится.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Уже несколько лет подряд Нижний Новгород попадает в пятёрку самых популярных железнодорожных маршрутов на Новый год. Россияне нередко планируют посещение столицы Приволжья в праздничные дни, и новогодние каникулы 2023 года не станут исключением. И хотя в этот раз грандиозных концертов и продолжительных салютов ждать не приходится, это вовсе не значит, что в Приволжской столице больше не на что взглянуть и нечего посетить.
Погреться у дровяной печи прямо в центре города
Миллионы огней, сверкающие ёлочки, нарядные рождественские домики, карусель и интересные арт-объекты можно будет увидеть на Нижегородской ярмарке в новогодние дни. Гуляния в этом месте создают атмосферу волшебных сказок. Развлечения здесь для себя найдут как дети, так и взрослые. Юные посетители ярмарки смогут покататься на карусели или на гигантских качелях-балансирах. Взрослые смогут попробовать вкусные угощения и напитки на рождественском базаре, сделать фото на память в павильоне ярмарочной бабы и погреться у настоящей дровяной печи. На каникулах в 2021-2022 году на ярмарке был открыт каток, поэтому не исключено, что покататься на коньках здесь можно будет и в предстоящие праздники.
Ярмарка.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Прокатиться на колесе обозрения
Немногие аттракционы приспособлены к работе в суровые зимние холода, однако в Нижнем Новгороде есть уникальный шанс прокатиться в тёплых и удобных кабинках на колесе обозрения, которое открылось в 2021 году. Этот аттракцион стоит прямо на склоне на площади Сенной и достигает всего 50 метров в высоту. Однако самая верхняя точка, куда поднимаются кабинки аттракциона, находятся на высоте 120 метров относительно реки, поэтому и виды отсюда открываются незабываемые.
Совершить поездку на «канатке»
Для тех, кто не боится морозов и хочет острых ощущений, ещё одним приключением станет поездка на канатной дороге, связывающей Нижний Новгород и Бор. И зимой, и летом из стеклянных кабинок можно любоваться природой с высоты птичьего полета. После поездки на обдуваемой всеми ветрами «канатке» можно взять горячие напитки в ближайшей кофейне и идти гулять дальше.
Канатка.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Покорить склон
Не стоит забывать и о зимних активностях – таких, как катание на сноуборде или лыжах. Нижний Новгород стоит на холмах, поэтому и в округе находится много спортивных баз, где благодаря пейзажам и склонам легко представить себя на горнолыжном курорте.
Так, на территории спортивной деревни «Новинки» в Богородском районе расположены 11 горнолыжных трасс и пять подъемников. В темное время суток работают четыре освещенных трассы. В этом же районе есть база отдыха «Хабарское», где есть отдельная 100-метровая трасса для тюбинга с подъемником, трасса для спуска на санях и снегокатах.
А вот в Кстовском районе есть парк активного отдыха «Терра-СКИ Парк». На его территории работают семь склонов разного уровня сложности, включая трассы с вечерним освещением.
Катание на сноуборде и лыжах.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Сделать фото на память с городовым
Новогодним духом в Нижнем Новгороде будет пропитана и главная пешеходная улица – Большая Покровская. Под вечер она будет сиять тысячей огоньков, а в интерьере и витринах местных кафе и магазинов можно будет заметить рождественские украшения, еловые веночки и новогодние ёлки. Будет приятно погулять по этой улице с чашечкой горячего и вкусного кофе или глинтвейна. А ещё есть большая вероятность встретить городового и сделать с ним фотокарточку на память.
Большая Покровская.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Укатить в сказку на новогоднем трамвае
Праздничное настроение будет легко найти во время поездки на новогоднем трамвае. Они появляются на улицах Нижнего Новгорода в середине декабря. Внутри новогодних трамваев играет праздничная музыка, салон украшен гирляндами, шарами и мишурой, а управляет составом знакомый всем Дедушка Мороз. Новогодний трамвай подсвечен тысячами огней, так что пропустить его на улице будет трудно.
Уже два года подряд новогодние трамваи выходят работать по четырем маршрутам: №2 – по городскому кольцу, №3 – от парка Дубки до Московского вокзала, №6 – от Центр Сормова до Московского вокзала, и №8 – от улицы Игарской до поселка Гнилицы.
Новогодние трамваи. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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