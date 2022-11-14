В Дзержинске иностранец пырнул ножом курьера и пустился в бега

Мужчины поссорились из-за заминки при подписании документов. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

50-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, инцидент произошел в Дзержинске 11 ноября.

- В утреннее время обвиняемый, находясь возле заправочной станции на Северном шоссе, из-за малозначительного повода нанес потерпевшему два ножевых ранения по телу. Пострадавший вырвался от злоумышленника и побежал в сторону заправки. Очевидцы вызвали медиков и правоохранителей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Бригада медиков оперативно прибыла на место и начала оказывать помощь. Только благодаря грамотной работе врачей 52-летний пострадавший остался жив. Теперь ему предстоит лечиться и восстанавливаться после ранений.

Тем временем злоумышленник попытался скрыться из города на своей машине. На выезде из города любителя «махать пером» задержали сотрудники ГИБДД. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ведется расследование.

Дзержинским следователям уже удалось выяснить, что привело к поножовщине. Как выяснилось, пострадавший работал курьером и доставлял заказ обвиняемому. При подписании документов произошла какая-то заминка, из-за чего иностранец разозлился и схватился за оружие.

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