«Поворот не туда» по-арзамасски: в Нижегородской области гадают, кому принадлежит загадочный деревянный дом у пруда

Нижегородцы гадают, кому принадлежит странный дом у пруда. Фото: Даниил Покровский.

Странное сооружение заметили нижегородцы в Арзамасском районе. На территории у Мокрого пруда стоит мрачноватый деревянный домишко, при виде которого возникают не самые позитивные ассоциации. Фотографии находки опубликовал нижегородец Даниил Покровский в сообществе «Арзамас 1578». Видно, что домик сделан преимущественно из природных материалов и для длительного проживания непригоден. В комментариях люди гадают, для чего он может использоваться. Одним сооружение кажется криповым, другие считают, что там неплохо отдохнуть после длительной лесной прогулки. «Комсомолка» решила разобрать популярные версии, для чего может использоваться этот домик.

Убежище маньяка

Конечно, первое, что приходит в голову многим, увидевшим это сооружение воочию - это сюжет из фильма ужасов. «Поворот не туда» - именно так и прокомментировал увиденное сам автор записи. И действительно, беглый пациент психиатрической лечебницы вполне мог бы себе выбрать подобное место для укрытия, чтобы творить свои нехорошие дела. С двух сторон здесь расположены туристические базы, посетители которых могут легко «заблудиться» в незнакомой местности. С запада территория ограничена железной дорогой, а на востоке лесистая местность, где можно спрятаться от посторонних глаз.

Как представишь, что здесь мог вытворять таинственный незнакомец — мороз по коже. И все-таки что-то не сходится. Не видно ни возможных орудий убийства, ни следов крови. Наверняка, если бы строение действительно могло использоваться подобным образом, то уже давно привлекло бы внимание полицейских и следователей.

Локация для реконструкторов

В продолжение темы кино некоторые заметили, что строение может быть декорацией, причем совсем не обязательно для съемок хоррор-фильмов.

- Кто реконструкцией старых времён или фэнтези занимается - сделали под свои нужды. Зря локацию засветили могут и сломать, - высказался в комментариях Николай К.

На первый взгляд, похоже на правду. Дом практически целиком деревянный, оформление у него достаточно интересное — необработанные древесные стволы с корой и сохранившимися на ней трутовиками.

Снаружи стены покрыты корой с трутовиками. Фото: Даниил Покровский.

С другой стороны, внутри все как-то выглядит не очень аутентично. Современная скатерка, постеры, иконки, портрет президента — вряд ли все это соответствует атмосфере средневекового жилища или домика колдуньи.

Внутри есть стол со скатеркой. Фото: Даниил Покровский.

Разве что для постановок строение используется лишь частично, да и кому их показывать в таком месте?! То ли дело в сквере или парке где-нибудь рядом с центром города.

Пристанище бездомного

Были также предположения, что строение используется местными асоциальными элементами, кто ведет бродяжнический образ жизни, попрошайничает у храмов и на вокзалах. Действительно, внутри есть бутылки с водой, какие-то припасы, под потолком висит пакет с яблоками, а у одной из стен заботливо устроена лежанка.

В углу устроена лежанка, можно отдохнуть. Фото: Даниил Покровский.

Все говорит о том, что владелец часто посещает домушку, но едва ли здесь можно оставаться надолго глубокой осенью или в зимние морозы. Кроме того, в комментариях справедливо заметили, что бездомные, у которых нет ни инструментов ни банально гвоздей, едва ли смогли бы собрать такое. Чаще бездомных все-таки можно встретить в подъездах, подвалах, подземных переходах и на теплотрассах.

Домик охотника

Еще одна версия заключается в том, что домик используется местными охотниками, чтобы отдохнуть и приготовить на костре пищу. Охотиться рядом с туристической базой, конечно, не очень хорошая идея. Но, возможно, люди используют строение для того, чтобы сделать перекур после длительной прогулки по лесу. Собственно, есть и стол, чтобы покушать и лежанка, чтобы отдохнуть — все, как полагается.

Как бы там ни было, комментаторы пришли к версии, что все-таки домик используется для отдыха в теплое время года, и построили его местные жители.

Комментатьоры пришли ко мнению, что домик используется для летнего отдыха. Даниил Покровский.

- Два года эта беседка строилась. Сейчас в обще класс! По мне, это местные и сделали, - считает Андрей Р.

- Круто. Отдыхать там душой хорошо, от суеты, - прокомментировал анонимный автор, подписавшийся как Молчаливый Кричун.

К слову, это не единственное подобное строение, обнаруженное у пруда. Автор поста также публиковал фотографии беседки, расположенной неподалеку.

Неподалеку было обнаружено еще одно строение. Фото: Даниил Покровский.

Ранее «Комсомолка» сообщала про странную поляну с чучелами, обнаруженную в Арзамасском районе.