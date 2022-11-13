Два человека пострадали при взрыве в котельной в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека пострадали при взрыве в котельной в Тоншаевском районе Нижегородской области ранним утром 13 ноября. Инцидент произошел около четырех часов утра в рабочем поселке Пижма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в здании на улице Королева произошел хлопок пара, в результате чего взорвался один из двух работавших котлов.

- В результате хлопка у котельной разрушена часть стены и выбиты стекла. Открытого горения не наблюдалось, - рассказали в региональном МЧС.

Разрушена часть стены. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Во время взрыва пострадали два человека. К счастью, погибших нет.

Из-за аварии в Тоншаевском районе временно прекратили подачу тепла.

- В округе создан оперативный штаб по устранению последствий аварии, на котельной работают все теплоснабжающие предприятия округа, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава местного самоуправления Тоншаевского района Станислав Стремин.

В настоящий момент установлен повышенный режим готовности. Второй котел планируют запустить сегодня в 22:00. Причина взрыва сейчас устанавливается. Пока неизвестно, связан ли данный инцидент с непогодой, которая вторые сутки бушует в Нижегородской области.