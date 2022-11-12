Персонажи традиционных ремесел и наличники XXI века: Как изменился после благоустройства Музейный квартал в Городце. ФОТО: ИРГСНО

В Городце Нижегородской области завершилось благоустройство знаменитого Музейного квартала. После реконструкции здесь появилось много новых интересных локаций. Показываем, как изменился Музейный квартал.

ФОТО: ИРГСНО

- В обновлённых пространствах музейного квартала найдутся занятия для каждого, - рассказывают разработчики проекта, представители Института развития городской среды Нижегородской области. - Можно изучать историю Городца на площади Кольцова колодца, посмотреть экспозицию городецких наличников в сквере Ленина, покачаться на качелях в сквере Пионерии, привести детей развлечься на игровую площадку в сквер Неизвестного солдата.

ФОТО: ИРГСНО

Перед проведением благоустройства этот проект подробно обсуждался и с историками, и с экспертами, и с местными жителями. Единогласно было решено, что основу обновленного Музейного квартала должны составлять традиционные городецкие промыслы, в том числе росписи, резьба и изготовление пряников.

ФОТО: ИРГСНО

- Трёхчастная структура скверов и арки на входах отсылают к прядильным донцам. Зона спорта, место для фотосессий и игровая площадка оформлены с применением фирменного стиля «проводники Городца», – рассказывают разработчики проекта. - Там изображены персонажи традиционных ремёсел: фараонки, птицы, всадники, древо жизни

Здесь же можно полюбоваться и традиционными городецкими наличниками. Правда, тоже уже в обновленном формате.

ФОТО: ИРГСНО

- В сквере Ленина в экспозиции можно найти «Наличник 21 века» — совместное видение команды Института экспертов и историков Городца того, как бы мог выглядеть наличник сейчас, - рассуждают создатели проекта. - В нём традиционный подход к созданию наличников совмещён с символами нашего времени.

ФОТО: ИРГСНО

Ну и, разумеется, везде в Музейном квартале появилась навигация, освещение, арт-объекты и новое озеленение. Кроме того, там можно полюбоваться музеями, красивой деревянной архитектурой и видовыми точками.