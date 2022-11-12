10 автомобилей пострадали во время пожара у автосалона в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел утром 12 ноября на парковке у автосалона в Нижнем Новгороде – там загорелась одна из хозяйственных построек. В результате пострадала не только постройка, но и припаркованные автомобили.

- Сообщение о пожаре поступило в 6:11 12 ноября, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области. – В районе дома № 7г на Комсомольском шоссе загорелась хозяйственная постройка на парковке у автосалона. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Пожару был присвоен первый уровень сложности.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщается, общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

- Полностью ликвидировать пожар удалось только в 6:44, - сообщили в региональном МЧС. – В результате пожара были повреждены 10 легковых автомобилей, в них оплавились пластиковые элементы. Причина пожара в настоящее время уточняется.