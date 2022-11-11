Тайник XV века нашли археологи на месте будущего IT-кампуса в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «УГООКН Нижегородской области»

Сотрудники экспедиции Института археологии РАН нашли тайник XV века на месте будущего IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Управление государственной охраны объектов культурного наследия по региону.

Тайник XV века был обнаружен в один из последних дней экспедиции на территории городища Городок. Это один из участков для размещения будущего нижегородского IT-кампуса.

Сначала археологи нашли сам тайник – небольшую яму с двумя аккуратно уложенными камнями. Под ними была обнаружена серебряная чаша. Эта посуда – первая в Нижнем Новгороде находка такого рода.

Сначала археологи нашли сам тайник – небольшую яму с двумя аккуратно уложенными камнями ФОТО: телеграм-канал «УГООКН Нижегородской области»

Специалисты займутся очисткой чаши и отреставрируют ее, что даст о предмете больше достоверной информации. Они предполагают, что серебряная посуда была намеренно спрятана несколько столетий назад. Также весьма вероятно, что элемент посуды был забыт самим его хозяином.

Уникальная чаша из тайника найдет свое место в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Это событие можно считать признаком того, что прошлое передало эстафету будущему. Сама же находка показала, насколько могут быть близки эпохи.

Ранее археологи среди битой фарфоровой посуды нашли два фрагмента тонкостеннных чашек прекрасной работы с росписью в виде символики Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).Тогда раскопки проводились на площадке, где будет вестись строительство нового корпуса Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Нижнем Новгороде.