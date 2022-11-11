Морозы придут в Нижний Новгород на следующей неделе

В Нижний Новгород придет настоящая зима. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Необычайно теплая осень, которая радовала нижегородцев последние недели, по всей видимости, подходит к концу. Согласно прогнозам синоптиков, плюсовая температура будет радовать нас еще пару дней, после чего в регионе установится легкий мороз.

Причиной резкого похолодания станет вторжение на территорию центральной России арктических воздушных масс, которое придет на смену атлантическому циклону. Температура перешагнет нулевую отметку, начнет формироваться снежный покров.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник предзимье робко заявит о себе понижением температуры до -1…-2 градусов, однако ощущаться они будут как -9…-10! Днем ожидается дождь со снегом, ветер северный 5 метров в секунду.

К вечеру вторника начнет холодать, и ночью температура опустится до -5 градусов, по-прежнему будет пасмурно, утром не исключен снег с дождем.

В среду похолодает до -6…-7 градусов, дождь превратится в полноценный снег – однако сугробов не наметет, поскольку небольшие осадки вероятны лишь в утренние часы. Ветер подует с востока со скоростью 3 метра в секунду.

В четверг и пятницу по-прежнему сохранится умеренный мороз -4…-6 градусов. Будет пасмурная погода без осадков. Ветер восточный, 3 метра в секунду.

В субботу немного потеплеет до -1, однако термометры не преодолеют нулевой отметки. В первый уикенд будет пасмурно, а вот в воскресенье небо порадует нижегородцев солнцем, по которому многие уже успели соскучиться.