19-летнего ревнивца из Кулебак судят за случайное убийство возлюбленной во время велопрогулки

Нижегородец показал, как наносил удары своей жертве. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области начался суд над 19-летнем парнем из Кулебак, который случайно убил свою девушку. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности причинение смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в ночь на 30 июля текущего года в переулке Крылова города Кулебаки. Влюбленная парочка каталась на велосипедах. Неожиданно без каких-либо оснований парень начал ревновать свою пассию, и это вылилось в агрессию. Не справившись с эмоциями, злоумышленник стал избивать свою жертву и ударил деревянным предметом по голове. Этот удар оказался фатальным - девушка скончалась на месте.

- Оба фигуранта обучались в техникуме. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.

К слову, свою вину молодой человек признал и даже показал, как именно наносил удары. Расследование уголовного дела завершено.

Ранее сообщалось, что житель поселка Бутурлино в Нижегородской области из ревности убил жену и попытался свести счеты с жизнью.

Все в том же Бутурлино 26-летний ревнивец убил возлюбленную и попытался скрыться.