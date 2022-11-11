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Происшествия11 ноября 2022 13:50

19-летнего ревнивца из Кулебак судят за случайное убийство возлюбленной во время велопрогулки

Парень во всем сознался, расследование по делу завершено
Мария СОРОКИНА
Нижегородец показал, как наносил удары своей жертве.

Нижегородец показал, как наносил удары своей жертве.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области начался суд над 19-летнем парнем из Кулебак, который случайно убил свою девушку. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности причинение смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в ночь на 30 июля текущего года в переулке Крылова города Кулебаки. Влюбленная парочка каталась на велосипедах. Неожиданно без каких-либо оснований парень начал ревновать свою пассию, и это вылилось в агрессию. Не справившись с эмоциями, злоумышленник стал избивать свою жертву и ударил деревянным предметом по голове. Этот удар оказался фатальным - девушка скончалась на месте.

- Оба фигуранта обучались в техникуме. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.

К слову, свою вину молодой человек признал и даже показал, как именно наносил удары. Расследование уголовного дела завершено.

Ранее сообщалось, что житель поселка Бутурлино в Нижегородской области из ревности убил жену и попытался свести счеты с жизнью.

Все в том же Бутурлино 26-летний ревнивец убил возлюбленную и попытался скрыться.

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