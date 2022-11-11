В Дзержинске двое школьников избили третьего и попытались отнять у него телефон

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Фото: принтскрин видео.

Очередной случай детской жестокости произошел в Нижегородской области. На этот раз в Дзержинске камера домофона на улице Петрищева, 31б засняла, как двое младшеклассников избивали третьего. Обидчики никого не стеснялись. Средь бела дня они повалили мальчика в лужу, затем обхватили шею в удушающем приеме. Все это сопровождалось тычками, криками и угрозами. Пострадавший только отвечал: «Нельзя так!». Он пытался дойти до дома несмотря на действия преследователей.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, все началось не у подъезда, а намного раньше.

- Сначала подростки подошли к ребёнку возле магазина и потребовали телефон. Он ответил отказом. Тогда его начали преследовать. Возле дома мальчика толкнули в лужу, - говорится в подписи к видео на канале «Жесть Нижнего 18+».

Пострадавший мальчик все-таки смог отбиться и поспешил домой. У подъезда его нагнал один из обидчиков и спросил, все ли у него нормально. Очевидно, самочувствие пострадавшего его мало волновало, потому что следом он попросил не рассказывать маме. Правда, просьба эта выглядела довольно странно, учитывая, что на тот момент они оба уже стояли под камерой домофона.

О случае узнали в следственном комитете. Следователи городского следственного отдела организовали доследственную проверку по факту случившегося.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - заключили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее сообщалось, что девятилетнего мальчика жестоко избили в Нижнем Новгороде. После драки со сверстниками его доставили в больницу, где были диагностированы переломы руки и носа.

К слову, о причинах детской жестокости «КП-Нижний Новгород» рассказала Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами.