Что такое АПЗ

На заводе побывали ребята из Арзамаса, Арзамасского района и Москвы

В дни школьных каникул в музее истории АО «АПЗ» традиционно многолюдно – учащиеся спешат на познавательную и увлекательную экскурсию. В конце октября здесь побывали ребята из Арзамаса, Арзамасского района и даже Москвы.

По профилю

Учащиеся 10 «Т» класса с технологическим уклоном одной из московских школ приехали в Арзамас для знакомства с городом и градообразующим предприятием. Для ребят была подготовлена обширная экскурсионная программа, которая началась в музее истории АПЗ.

Здесь московских гостей приветствовал генеральный директор Андрей Капустин:

– Численность работников предприятия вместе с дочерними организациями достигает 7 тысяч человек, а за всю его историю здесь трудилось более 70 тысяч. У нас производство полного цикла, выручка завода с каждым годом увеличивается. Арзамас стал таким, какой он есть сейчас, во многом благодаря АПЗ. В городе проживает более 100 тысяч человек, и, если учитывать членов семей приборостроителей, около 23 тысяч из них так или иначе связаны с АПЗ. Для наших сотрудников предусмотрены разнообразные социальные программы, в том числе и ипотечные. Это позволяет нам не только сократить отток молодых грамотных специалистов, но и привлечь в Арзамас работников из других регионов. Если и вы захотите прийти к нам – будем рады!

Во время экскурсии дети узнали этапы становления и развития крупнейшего в Арзамасе завода.

– История предприятия впечатляет, – говорит десятиклассник из Москвы Александр Сотников. – Все началось с изготовления простого фонарика, а сейчас здесь делают сложнейшие приборы. Узнали, что в трудные для всей страны 90-е годы благодаря производству гражданской продукции завод продолжал работать. Нам рассказали, что гражданское направление и сейчас активно развивается.

Знакомство с АПЗ продолжилось в подразделениях. Экскурсию по цехам №№68, 54, 56, 53, 41 провел заместитель директора по производству – начальник службы управления производством Андрей Захаров. Он рассказал о продукции, высокотехнологичном оборудовании, о рабочих, которые трудятся на нем.

Ребята с большим интересом наблюдали за рабочими процессами в цехах, рассматривали изделия, задавали множество вопросов.

– Основной акцент программы обучения 10 «Т» класса сделан на технологическую предметную область – изучение программирования, физики, математики, – рассказал учитель информатики, классный руководитель Андрей Бузов. – В будущем многие ребята нацелены заниматься в том числе и приборостроением. Мы решили, что поездка на АПЗ будет отличным профориентационным мероприятием. Хотелось показать, как происходит сборка приборов, какие специальности в этом задействованы, чтобы ребята понимали, в каком направлении им двигаться дальше.

В программе визита столичных школьников также было посещение приборостроительного колледжа, коммерческо-технического техникума, приюта для бездомных животных «Дом с хвостом», двух городских музеев и поездка в Дивеево.

Для почемучек

Самыми юными посетителями музея истории АПЗ в дни школьных каникул стали учащиеся начальных классов. Они знакомились с музейной экспозицией в рамках экскурсионной программы «Десять почему»: почему фонарик назвали «жучок»; почему одна из улиц города носит имя Пландина, почему на призаводской площади «приземлились» самолеты. На эти и другие вопросы юные гости находили ответы в ходе экскурсии.

– Первый раз побывала в заводском музее, – рассказала первоклассница школы №12 София Романова. – Мне понравился фонарик, который жужжит и светит, когда на него постоянно нажимаешь.

– Детям в доступной и интересной форме рассказали об АПЗ, а в конце ребята разгадывали тематический кроссворд, – рассказала классный руководитель 4 «Б» школы №1 Любовь Вяльдина.

Ребята постарше изучали историю завода по маршрутным листам в рамках экскурсионной программы «Просто о сложном».

Почти в каждой экскурсионной группе были ребята, чьи родители трудятся на приборостроительном.

– Моя мама Наталья Валерьевна работает в сборочном цехе №37, –говорит Алексей Адушев, учащийся 3 класса школы №12. – Она рассказывала мне, что на работе делает приборы для самолетов и ракет. В музее нам показали некоторые из них. Меня удивило, что люди могут делать такие супермелкие изделия. В будущем мечтаю стать приборостроителем.

Музей истории АПЗ посетили и дети сотрудников цеха №37.

– В начале года собрала работников цеха на экскурсию в заводской музей. Там мы узнали, что существуют и детские экскурсионные программы. Наши дети часто спрашивают, где мы работаем и что делаем на заводе, но в закрытый цех привести их нет возможности, поэтому мы и устроили поход в музей в каникулы, – отметила предцехком цеха №37, инженер-технолог Юлия Ляшук.

Как отметила специалист музея Елена Ткаченко, что нет ничего приятнее после экскурсии, чем видеть восторженные глаза юных гостей и слышать искреннее: «Большое спасибо. Это очень интересно. Когда я вырасту, то приду работать на завод!»

За время осенних каникул:

• 22 экскурсии

• 505 школьников

• Учащиеся городских школ №№1, 2, 10, 12, 14, 16, 17, лицея, гимназии, Выездновской и Большетумановской школ, отдыхающие областного санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золотой колос».

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина, Елены Ткаченко