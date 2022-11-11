Для здоровой среды

На снимке: врач Г. Цэндсурэн, заведующая детского сада Ч. Осоржамаа, директор компании «Монгол эм импекс» Б. Болормаа, директор компании «Манлай инвестмент» Ц. Эрдэнэбилэг, торговый представитель Российской Федерации в Монголии М. Васильев

Рециркулятор производства Арзамасского приборостроительного завода будет установлен в детском саду №180 «Дружба» при Улан-Баторской железной дороге.

Прибор детскому учреждению передал дилер АО «АПЗ» в Монголии – ХХК «Манлай инвестмент» в рамках продвижения продукции предприятия и налаживания партнерских отношений между странами.

Ранее исследовательская группа Центральной больницы Улан-Баторской железной дороги провела испытания рециркулятора РБ-1-30. Они подтвердили высокие антибактериальные и дезинфицирующие свойства прибора, который может обеспечить здоровую и безопасную среду для сотрудников всех структурных подразделений АО «УБЖД» в условиях распространения инфекционных заболеваний.

– Это мероприятие было проведено в рамках работы, направленной на расширение присутствия продукции предприятия на монгольском рынке, – комментирует Михаил Сурнин, заместитель директора ООО «Арзамасский торговый дом». – Наш монгольский партнер проводит большую работу, связанную с продвижением и реализацией продукции АПЗ. Это касается как рециркуляторов, так и приборов учета воды. В нынешних сложных условиях, когда ограничения в банковском секторе приводят к серьезным проблемам в оплате поставок продукции предприятия зарубежными покупателями, а санкции в отношении России приводят к отказу в участии в тендерах продукции российских предприятий, руководство ХХК «Манлай инвестмент» делает все необходимое для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Взаимодействие с монгольским партнером способствует укреплению имиджа АПЗ как надежного и ответственного производителя и подтверждает высокий экспортный потенциал продукции нашего предприятия.

Материал предоставлен ООО «Арзамасский торговый дом»