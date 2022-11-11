Сегодня – Всемирный день качества

Коллектив БТК-64: контролеры станочных и слесарных работ Евгения Маслова, Людмила Труханова, Наталья Корягина, начальник БТК Наталья Максимова, контролеры станочных и слесарных работ Наталья Егорова, Светлана Чайкина

«На нас большая ответственность», - так говорят о своей работе контролеры бюро технического контроля (БТК) цеха №64 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». Этот молодой дружный коллектив ежедневно ведет невидимую битву за качество, в которой мелочей не бывает.

В цехе №64 изготавливают большое количество деталей, в их числе и крупногабаритные. Прежде чем изделие будет передано в другое подразделение для дальнейшей обработки, его проверяют контролеры. Они визуально осматривают каждую деталь, следят, чтобы она по всем параметрам соответствовала конструкторской документации: не было отклонений по размерам, внешнему виду.

– Мы трудимся в подразделении, где изготавливают детали для специзделий, – отмечает начальник БТК-64 Наталья Максимова. – Вместе с начальником цеха боремся за качество. Если деталь уйдет с несоответствием, то, как бы ни старались на дальнейшей обработке, качественного изделия уже не будет. А это грозит серьезными последствиями – рекламациями, а значит, рисками для репутации нашего завода. Поэтому ответственность на нас колоссальная. Девиз «Брак не пройдет» подходит здесь как нельзя кстати. Вопросов возникает много, стараемся решать их конструктивно, задействуем все службы цеха и ОТК при необходимости. Самое главное, чтобы продукция отвечала всем нормам качества.

В БТК-64 трудится девять человек. Про каждого контролера можно сказать, что он на своем месте. Наталья Максимова стала начальником четыре года назад – в 2018 году.

– Начинала учеником, постепенно доросла до руководителя, – рассказывает она. – Поначалу было тяжело, но благодаря поддержке руководства и коллектива смогла закрепиться на этой должности.

Наталья Корягина любит работать с деталями, освоение которых началось недавно. Считает, что внимательность контролера должна быть на высшем уровне, начиная от проверки сопроводительных документов, чтения чертежей, проверки допусков и до сдачи партии деталей в дальнейшую работу.

Людмила Труханова пришла в ОТК из цеха №56, где работала технологом. Знания техпроцессов помогают ей в работе, к ней всегда можно обратиться за советом, а Людмила – готова помочь.

Требовательны к своей работе Евгения Маслова и Наталья Егорова. Проверку сложных и ответственных деталей без сомнений можно доверить этим контролерам.

Опытный сотрудник БТК Юлия Анисимова – отличная наставница молодых контролеров. Вера Исаева, Зоя Грушина, Светлана Чайкина пришли в БТК недавно, но уже зарекомендовали себя с положительной стороны. Девушки стремятся к новым знаниям, повышают свою квалификацию.

Объединяет весь коллектив понимание того, что все они делают одно большое дело – отвечают за выпуск качественной продукции.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина