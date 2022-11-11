Удивлен, почему мы трижды играли в меньшинстве: Игорь Ларионов высказался об игре с «АК Барсом»

Тренер признался, что не дал бы два из трех штрафов за превышение численного состава. Фото: Мария СОРОКИНА

Минувшая домашняя игра с «АК Барсом» заполнилась зрителям обилием удалений в составе нижегородской команды. В нескольких эпизодах торпедовцам приходилось играть с тремя полевыми игроками против пятерки соперника. Трижды команда Игоря Ларионова получала штрафы за превышение численного состава, и эти решения судейской бригады были освистаны с трибун «Нагорного». К слову, встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:4. После матча наставник «Торпедо» признался, что также не в полной мере согласен с решениями судей.

- Я сказал арбитрам, чтобы они посмотрели внимательно, как они работают, потому что в таких матчах действующие лица — игроки, не судьи. И когда ты играешь «4 на 5» в зоне атаки, и человек меняется вдали от игры — давать удаление лично у меня бы рука не поднялась. Это не то, что мы хотим. Мы видим проблемы не там, где они есть. Третье удаление, конечно, было очевидным, но первые два… Удивлен, почему мы три раза играли в меньшинстве, причем «3 на 5». Когда ты начинаешь смотреть видеоповтор, понимаешь: да, есть буква закона, но есть и правила игры. Арбитр не должен влиять на исход того или иного эпизода, а это было! - сказал Ларионов на пресс-конференции.

Говоря о работе своих подопечных, тренер отметил, что хоккеисты смогли проявить характер и индивидуальное мастерство против такого «раздражителя», как «АК Барс». По его словам, в «Нагорном» витало напряжение — собралось много болельщиков «Торпедо», в том числе, из Москвы и Санкт-Петербурга, цена ошибки была велика, но игроки справились и выиграли матч.

- У нас нет таких ярких и опытных игроков (как у «АК Барса») но, тем не менее, задача была играть именно первым номером, с контролем шайбы, доминировать по всей площадке. Нам это удалось в первых двух периодах. В третьем периоде «АК Барс» добавил именно в тех компонентах, в которых они сильнее и доставили нам массу проблем в нашей зоне, - добавил он.

К слову, много проблем казанцам доставили как раз молодые игроки. Свою шайбу забил 19-летний Егор Виноградов, а 20-летний Ю Сато открыл счет встречи и был в шаге от дубля — помешала перекладина.

- Был сложный матч против таких специалистов, как «АК Барс», но мы справились. Показали хорошую командную игру и я рад, что смог помочь команде. Я хорошо знаком с игрой команды-соперника, всегда слежу за играми. Еще в детстве я смотрел, как играют Александр Радулов и Вадим Щипачев. Всегда приятно играть с такими большими именами! После травмы я вышел на игру с Фирстовым и Летуновым. Они, как и я, раньше играли в Америке. Это сложно объяснить, но у нас с ними сложилось особое взаимодействие на льду, - рассказал Сато.