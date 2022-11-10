Любопытную американскую норку заметили в Нижегородской области в черте города

В Нижегородской области насчитывается более 21 тысячи канадских норок. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Американская норка попала в объектив видеокамеры в Нижегородской области. Кадрами умилительного видео поделились сотрудники регионального Минлесхоза в своем Телеграм-канале. Как видно на кадрах ролика, любопытная представительница семейства куньих выбежала из-под легковушки, огляделась, заметила человеческие ноги и поспешила спрятаться под другой автомобиль. Судя по обстановке на видео, все происходит в городской черте или крупном поселке — в кадр попала брусчатка, иномарки. На заднем фоне виднеется металлическое ограждение, деревья за которым больше напоминают аккуратный сквер. Хотя, казалось бы, где-нибудь на природе рядом с водоемом норку встретить куда привычнее. Как объяснили в министерстве, американские норки в нашем регионе отнюдь не редкость:

- По данным государственного мониторинга 2022 года в Нижегородской области обитает более 21 тысячи особей. Американские норки были завезены в Нижегородскую область в 1957 году. Внешне она похожа на европейскую, но крупнее. Также есть отличие в окраске - белое пятно на морде закрывает только нижнюю губу, а верхняя губа темная.

Также к особенностям норки относят одинаково хорошо развитые умения плавать, бегать по земле и лазать по деревьям. Этим ее можно отличить от другой представительницы куньих — выдры, которую можно встретить в воде или на берегу.

Брачный период у норки происходит весной. До осени они выкармливают и воспитывают детенышей, затем выводок распадается. В холодное время года норки занимаются поиском пищи. Вероятно, именно за этим занятием и заметили хищницу.

Напомним, пару лет назад канадскую норку видели в Павловском районе. Хищница охотилась на раков в Оке в середине ноября.