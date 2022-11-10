Краболов-процессор «Капитан Манжолин» спустили на воду в Навашине 10 ноября

Краболов стал вторым судном такого типа, произведенном в Нижегородской области. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Краболов-процессор «Капитан Манжолин» спустили на воду на Окской судоверфи в городе Навашино Нижегородской области 10 ноября. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Глеб Никитин и заместитель министра промышленности РФ Виктор Евтухов. Об этом Никитин рассказал в своем телеграм-канале.

- Крестной матерью краболова "Капитан Манжолин" стала замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова, - рассказал подробности губернатор.

Крестной матерью судна стала замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова. Фото: тг-канал Глеба Никитина

В общей сложности на Окской судоверфи построят три таких краболова. Судно представляет собой настоящую плавучую фабрику, позволяющую осуществлять промысел краба прямо в море. Экипаж может ловить краба, перерабатывать, замораживать и хранить прямо на судне. Таким образом, на берег доставляется уже готовая продукция.

Первый краболов-процессор был построен этим летом на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Ранее суда такого типа в России не делали, а покупали за рубежом.

Краболов-процессор - настоящая плавучая фабрика. Фото: тг-канал Глеба Никитина

- Краболов-процессор – один из самых ответственных и сложных проектов завода «Красное Сормово», - отметил генеральный директор предприятия Михаил Першин. - Параметры краболова – и габариты, и необходимость монтажа большого количества спецоборудования – диктуют необходимость особых подходов к строительству.

СПРАВКА

Краболовы-процессоры проекта КСП01 представляет собой судно полного цикла, предназначенное для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 метров и производства замороженной продукции в море. Оборудование судна предназначено для ловли и переработки до 60 тонн камчатского краба в сутки. Длина судна– 61,90 м, ширина – 15 м, максимальная осадка – 6,40 м, цистерны живого краба – 60 м3, морозильный грузовой трюм – 1000 м3.