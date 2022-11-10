Нижний Новгород вошел в число городов с самыми низкими ценами на продукты для борща

«Индекс борща» в Нижнем Новгороде составил менее 112 рублей в ноябре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоимость продуктового набора для приготовления борща в Нижнем Новгороде в ноябре составила менее 112 рублей. Это почти такой же показатель, как и в октябре, и на 37 рублей меньше, чем в июне. Свежие данные опубликованы на сайте индекс-борща.рф.

Для расчета был взят классический рецепт борща, но не с говядиной, а с курицей. Мониторинговая группа изучила цены на картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, чеснок, курятину, сметану и хлеб в супермаркетах Нижнего Новгорода.

Согласно произведенным расчетам, стоимость приготовления свекольного супа на четверых человек в Нижнем Новгороде составила 111 рублей 31 копейку.

Для сравнения, средний показатель по стране – 148,51 рубля за набор. Дороже всех борщ обойдется в Анадыре – здесь стоимость продуктов превышает 370 рублей. Это не удивительно, ведь цены на овощи в северных регионах всегда высокие. Больше, чем в среднем по России, «индекс борща» также в Магадане, Норильске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Чите, Салехарде, Иркутске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Нижний Новгород же, напротив, вошел в число городов с самыми бюджетными ценами на борщевой набор. Дешевле суп обойдется лишь в Москве, Казани и Саратове – там его стоимость составит от 104 до 108 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя стоимость продуктов из борщевого набора в Нижнем Новгороде, данные за ноябрь 2022 года:

картофель – 6,3 рубля

капуста – 1 рубль

лук – 1,84 рубля

морковь – 1,06 рубля

свекла – 1,56 рубля

чеснок – 1,5 рубля

курятина – 69,5 рубля

сметана – 22,22 рубля

хлеб – 6,33 рубля