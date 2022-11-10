Билайн ускорил мобильный интернет для жителей Нижнего Новгорода и области

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Так, жители и гости Нижнего Новгорода могут заметить позитивные изменения в работе мобильных сервисов, гуляя в городских парках – лесопарке «Дубрава по проспекту Гагарина» или Светлоярском парке, построенном вокруг одноименного озера. Абоненты билайна здесь могут быстро загрузить тяжелые файлы или отправить сразу десятки фотографий за несколько секунд.

Оператор улучшил связь и в других городах Нижегородской области – Арзамас, Бор, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово и др. Например, на Арзамасском ЖД-вокзале пассажиры могут слушать любимую музыку без зависаний, пока ждут своей поезд, жители ЖК «Радуга» в Дзержинске – комфортно работать и учиться дистанционно, а посетители Борской центральной больницы – позвонить своим близким после консультации у врача.

Кроме того, на протяжении года билайн запускал базовые станции в небольших селах и деревнях – Ждановский, Мулино, Новоликеево, Прокошево, Пурех, Сомовка и др. Абонентам, проживающим здесь, также открыты все цифровые возможности: они могут покупать товары в интернет-магазинах, проходить дистанционно различные образовательные курсы или подавать электронные заявления через государственные сервисы.

– С каждым годом роль, которую играет в нашей жизни мобильная связь, растет. Только за год количество потребляемого трафика жителями Нижегородской области увеличилось более чем на 20%*. Для того, чтобы наши клиенты оставались на связи с родными в самые важные моменты, мы активно развиваем сеть в регионе – строим новые станции, модернизируем имеющуюся инфраструктуру и обновляем оборудование. В тоже время для нас важно, чтобы каждый наш абонент мог пользоваться связью в полной мере, независимо от того, где он проживает. Поэтому мы расширяем наше покрытие не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, – комментирует директор Нижегородского отделения билайн Павел Шаркунов.

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* По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за октябрь 2021 г. и октябрь 2022 г.

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